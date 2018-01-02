نمایندگان مجلس صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان استان سمنان به عنوان عصاره ملت باید صدای اعتراضات به حق مردم پیرامون تورم، گرانی ها و ... را به گوش مجلس برسانند، تاکید کرد: مسائل اخیر غالباً ناشی از اعتراضات صنفی است که بعضا مورد سوءاستفاده جریانات انحرافی قرار گرفته و با هدایت ضدانقلاب در خارج از کشور مسیر آن عوض شده و باید درباره آن هوشیار بود.

وی با تأکید بر به جا بودن شعارهای اولیه معترضان، در حوزه معیشتی از جمله بیکاری، گرانی و نیز ضرورت برخورد با مفاسد مالی در مراکز اقتصادی چون بانک ها و مؤسسات اعتباری، افزود: تقاضای مردم مبنی بر تأمین حداقل نیازهای آنان و نیز شفافیت مالی و جلوگیری از فساد اقتصادی و رانت ها حق آنها محسوب می شود و باید آن را به گوش مسئولان برسانند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ضمن انتقاد از توان اندک قوه مقننه در تمهید شیوه های نظارت بر اجرای قوانین و نیز در برخورد با مفاسد ابراز داشت: بالاترین اقدامی که در حال حاضر مجلس می تواند در این زمینه انجام دهد آن است که تحت کمیسیون اصل ۹۰ یا ماده ۲۳۶ به شکایات رسیدگی و در نهایت متخلف را به قوه قضائیه معرفی کند؛ همانطورکه این ماده اخیرا درباره بانک مرکزی و یک مؤسسه مالی اجرا شد.

حسینی شاهرودی با اشاره به طرحی که اخیراً در آیین نامه مجلس آمده است، گفت: طرح جدید آیین نامه بر این مبنا است که کمیسیون اصل ۹۰ بتواند در جایگاه دیوان قرار گیرد و حکم صادر کند که امیدواریم این طرح تصویب شود و شورای نگهبان هم بپذیرد تا قدرت مجلس در برخورد با متخلفان افزایش یابد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حرکت مردم در چارچوب مشخص شده و مسیر قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد انگشت شمار معاند، گفت: مردم با دیدن تخلفات و نابسامانی ها به داد آمده اند ولی باید مراقبت کنند تا خواسته های به حق آنها مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد و مسیر مطالبه گری از مسئولان و دولت به سمت معاندت و مقابله با جمهوری اسلامی، که برای آن خون های زیادی داده شده، منحرف نشود.