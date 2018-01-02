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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برخورداری ۹۰ روستای بخش چاروسا از آب آشامیدنی سالم

برخورداری ۹۰ روستای بخش چاروسا از آب آشامیدنی سالم

یاسوج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از مجموع ۱۱۳ روستای بخش چاروسا ۹۰ روستا از آب آشامیدنی سالم برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله پاسره ظهر سه شنبه در جلسه بررسی پروژه های مصوب سفر استاندار به چاروسا و دیشموک افزود: در منطقه چاروسا از مجموع ۱۱۳ روستا، ۲۳ روستا فاقد آب آشامیدنی است.

پاسره جمعیت روستاهای فاقد آب این منطقه را ۷۱۲ نفر دانست و بیان کرد: ۷۶ روستای بخش چاروسا تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی هستند و از کنتور برخوردار شده اند.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان گفت: از ۷۷ روستای بخش دیشموک نیز ۶۳ روستا دارای آب آشامیدنی است و ۴۸ روستا نیز تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند.

وی افزود: ۱۴ روستای این بخش فاقد آب آشامیدنی است.

پاسره از آبرسانی به روستاهای فاقد شبکه توسط تانکر خبر داد و بیان داشت: این روستاها توسط تانکر های بخش خصوصی آبرسانی می شوند.

وی با اشاره به اجرای چندین پروژه آبرسانی در مناطق مختلف چاروسا و دیشموک گفت: آبرسانی به مناطق هدف در دستور کاری قرار دارد.

کد مطلب 4189218

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