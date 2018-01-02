برخورداری ۹۰ روستای بخش چاروسا از آب آشامیدنی سالم

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله پاسره ظهر سه شنبه در جلسه بررسی پروژه های مصوب سفر استاندار به چاروسا و دیشموک افزود: در منطقه چاروسا از مجموع ۱۱۳ روستا، ۲۳ روستا فاقد آب آشامیدنی است.

پاسره جمعیت روستاهای فاقد آب این منطقه را ۷۱۲ نفر دانست و بیان کرد: ۷۶ روستای بخش چاروسا تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی هستند و از کنتور برخوردار شده اند.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان گفت: از ۷۷ روستای بخش دیشموک نیز ۶۳ روستا دارای آب آشامیدنی است و ۴۸ روستا نیز تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی هستند.

وی افزود: ۱۴ روستای این بخش فاقد آب آشامیدنی است.

پاسره از آبرسانی به روستاهای فاقد شبکه توسط تانکر خبر داد و بیان داشت: این روستاها توسط تانکر های بخش خصوصی آبرسانی می شوند.

وی با اشاره به اجرای چندین پروژه آبرسانی در مناطق مختلف چاروسا و دیشموک گفت: آبرسانی به مناطق هدف در دستور کاری قرار دارد.