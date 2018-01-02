به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معینزاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تعداد ۵ نفر در این انتخابات به عنوان عضو اصلی و ۲ نفر هم به عنوان عضو علیالبدل این کانونها انتخاب و در مجموع۳۵۰۰ عضو اصلی و علیالبدل شامل ۲۵۰۰ عضو اصلی و ۱۰۰۰ عضو علیالبدل برای این کانونها مشخص شدند.
وی افزود: در این کانونها دانشآموزان در راستای انجام فعالیتهای اجتماعی و خدمات بشردوستانه با اصول و اهداف جمعیت هلال احمر و همچنین رسالت مهم آن که توسعه ظرفیتهای خودامدادی و سازماندهی تیمهای مدیریت بحران بوده است آشنا میشوند.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در طول سال برنامههای متعددی در این کانونها اجرا میشود که از مهمترین این برنامهها میتوان به ارتقاء توسعه و مشارکت هر چه بیشتر دانشآموزان در عرصه فعالیتهای عامالمنفعه، ترویج فرهنگ ایمنی در اقشار مختلف جامعه و ارائه آگاهیهای لازم جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اشاره کرد.
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