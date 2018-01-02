تمامی محورهای استان کرمانشاه باز است/لزوم داشتن تجهیزات زمستانی

سرهنگ محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف در برخی از محورها و گردنه های استان کرمانشاه گفت: اکنون در محورهای سه راهی شهدا و گردنه پلنگانه شاهد بارش برف و لغزندگی جاده هستیم.

وی افزود: شب گذشته برف مسیر جاده سه راهی شهدا به سمت نودشه را سفید پوش کرد، که صبح امروز این مسیر را کمک نیروهای راهداری بازگشایی شد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه به مردم توصیه کرد که به دلیل افزایش احتمال حادثه تا پایان بارندگی ها از سفرهای غیرضروری و حضور در جاده های برون شهری اجتناب کنند.

به گفته سرهنگ حیدری تمامی راه های استان کرمانشاه اکنون باز است و هیچ مشکل ترافیکی در جاده ها مشاهده نمی شود.

وی با بیان اینکه رانندگان باید با تجهیزات کامل زمستانی به سفر بروند، اعلام کرد: نیروهای تمامی پاسگاه های پلیس راه در سطح استان در آماده باش هستند تا به تردد خودروها کمک کنند.

رئیس پلیس راه کرمانشاه تاکید کرد: رانندگی که قصد تردد در جاده ها را دارند، باید حتما با تجهیزات کامل راهی سفر شوند و از سلامت خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ حیدری، پر بودن باک بنزین را یکی از نکات ضروری برای سفر دانست و گفت: کسانی که قصد مسافرت دارند باید لباس گرم و غذا نیز به همراه خود داشته باشند.

وی از رانندگان خواست که با ماموران پلیس راه در طول مسیرهمکاری کنند و در صورت مسدود بودن مسیری اصرار به عبور از آن را نداشته باشند.