به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با صدور اطلاعیه ای از مردم برای حضور در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات اخیر در لرستان دعوت کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

همانطور که مستحضرید در روزهای اخیر شاهد حوادث تلخ و ناگواری در چند شهر استان بوده ایم؛ عده ای فرصت طلب با سوء استفاده از حق مطالبه گری مردم در رابطه با مسائل اقتصادی از قبیل بیکاری، گرانی و آسیب های اجتماعی با هدایت استکبار جهانی و دشمن خارجی و راه انداختن تجمعات غیرقانونی سوار بر موج شده و با اقدامات ساختار شکنانه موجب خسارات و صدمات فراوانی به اموال عمومی و شخصی مردم گردیده اند و آرامش شهروندان عزیز را برهم زده اند.

مردم لرستان که همواره حامی و پیرو ولایت و رهبری و نظام اسلامی بوده اند با هوشیاری و بصیرت تمام به نقشه های شوم آنان پی بردند و با اعلان انزجار و تنفر، صف خود را از اغتشاشگران جدا نمودند.

اکنون به دنبال درخواست شما مردم ولایتمدار و انقلابی، احزاب و تشکل های قانونی مبنی بر حضور به موقع در صحنه و اعلام حمایت از ولایت و رهبری و نظام اسلامی و محکومیت اقدامات وقیحانه اغتشاشگران بدین وسیله روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح را اعلام راهپیمایی می نماییم. قطعا حضور باشکوه و مقتدرانه شما مردم ولایتمدار و انقلابی تداعی گر یوم الله ۹ دی و ۲۲ بهمن خواهد بود و طومار فتنه گران جدید را درهم می پیچد.