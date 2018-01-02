به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر سه‌شنبه در این خصوص افزود: در روز شنبه تجمع مختصر و محدودی در اردبیل گزارش شد که در پی حضور نیروهای پلیس ۴۰ نفر دستگیر شدند.

وی افزود: در پی بازجویی از این افراد مشخص شد که اغلب بر اثر هیجانات در این تجمع‌ها حضور یافته‌اند که با تذکر و اخذ تعهد اغلب آن ها آزاد شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اضافه کرد: در عین حال ۱۵ نفر عاملان اخلال در نظم و امنیت عمومی بودن که با قرار قانونی بازداشت شدند.

عتباتی با تأکید به اینکه ارتباط سه نفر از این اشخاص با کانال‌های معاند نظام و سرپل گروهک نفاق محرز شده است، ادامه داد: از سویی دو مورد اقدام خرابکارانه نیز شناسایی شد که ارتباط این افراد با گروه سلطنت‌طلب را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه اغلب متهمان نادم و پشیمان هستند و با این وجود اقدام آن ها که به دنبال اخلال در نظم و امنیت عمومی و اعمال خرابکارانه بودند پذیرفته نیست.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تأکید کرد: نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی استان به دنبال برقراری نظم و امنیت هستند و با افرادی که به هشدارهای پلیس توجهی نداشته و رفتار و شعار ساختارشکنانه و توهین به مقدسات داشته باشند، برخورد خواهد شد.