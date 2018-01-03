به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، منابع آگاه از آمادگی کره شمالی برای انجام نخستین آزمایش موشکی سال ۲۰۱۸ میلادی خبر می‌دهند.

انتظار می‌رود این آزمایش در همان سایتی انجام شود که کره شمالی از آن برای آزمایش موشکی ماه نوامبر استفاده کرد. گفتنی است موشکی که در ماه نوامبر آزمایش شد از نوع قاره‌پیما بود و به گفته کارشناسان، دامنه بُرد آن به سواحل شرقی آمریکا می‌رسید.

انتظار می‌رود آزمایش موشکی جدید کره شمالی اواخر هفته میلادی جاری یا هفته آینده انجام شود.

این درحالی است که «نیکی هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل، درباره هرگونه اقدام برای انجام آزمایش موشکی جدید، هشدار داد و گفت واشنگتن هرگونه مذاکره‌ای را که میان ۲ کره انجام شود اما در راستای خاتمه دادن به برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ نباشد؛ جدی نخواهد گرفت.

در همین راستا، وی مدعی شد: امیدوارم چنین اتفاقی (انجام آزمایش موشکی جدید) نیفتد، اما اگر بیفتد، باید اقدامات شدیدتری را علیه کره شمالی اتخاذ کنیم.