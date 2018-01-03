انوری با گذرگاه به پایان خط جلد سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انوری که برگزیده جایزه ادبی جلال‌آل‌احمد به خاطر مجموعه رمان «جاده جنگ» است با بیان اینکه تا نوروز امسال ۲ جلد پایانی مجموعه جاده جنگ توسط نشر سوره مهر چاپ و منتشر می‌شود، اظهار کرد: این مجموعه در ۱۰ جلد در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به اتمام نگارش جلد سوم مجموعه داستان «گذرگاه» گفت: این مجموعه، در واقع ادامه‌ای بر مجموعه ۱۰ جلدی «جاده جنگ» است. سری دوم مجموعه جاده جنگ با اتفاقات پیش از پانزده خرداد ۱۳۴۲ و رحلت آیت‌الله بروجردی شروع می‌شود و به دنبال آن به مسائل پیروزی انقلاب، غائله گروهک‌ها، دفاع مقدس، پایان جنگ تحمیلی و آغاز رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته می‌شود.

انوری تصریح کرد: در مجموعه ۱۰ جلدی «گذرگاه» شخصیت‌های اصلی که در ۱۰ جلد اول وجود داشته‌اند نیز وجود دارند؛ البته برخی شخصیت‌ها دچار تحولاتی شده‌اند و شخصیت‌های تازه‌ای هم متولد می‌شوند و یا به تناسب روند داستان، وارد قصه می‌شوند. همچنین برخی از شخصیت‌ها در فضای کاملا جدید وارد داستان می‌شوند که می‌توان به شهید کلاهدوز و سایر شهدا در این برهه از زمان اشاره کرد.

این نویسنده با اشاره به اینکه بخش دوم «جاده جنگ» بیشتر بر اساس مستندات تاریخی به نگارش درخواهد آمد، گفت: بخش دوم جاده جنگ بر اساس مستندات تاریخی ولی در قالب داستان به نگارش درخواهد آمد و برخی از صحنه‌ها خیالی است ولی از الگوهای واقعی بهره گرفته شده است.

وی همچنین به نگارش جلد سوم کتاب «از عشقاباد تا عشق‌آباد» اشاره کرد و گفت: ۲ جلد پیشین این رمان که توسط نشر سوره مهر به چاپ رسیدند، مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. در حال حاضر نیز به نگارش جلد سوم این اثر مشغول هستم.

انوری درباره این کتاب توضیح داد: این رمان براساس داستانی مستند از یک اتفاق در سال ۱۳۴۲ است. ماجرا از این قرار است که در آن سال‌ها فرزند کوچک دبیر اول حزب کمونیست ترکمنستان فعلی دچار سرطان خون می‌شود و پدربزرگ این بچه که در دوران جنگ جهانی دوم در ایران سرباز بوده تصمیم می‌گیرد بچه را برای شفا به بارگاه امام رضا(ع) بیاورد. پدر بچه که کمونیست است به‌شدت با ایده پدربزرگ مخالفت می‌کند تا اینکه پدربزرگ همراه با دوست دیگرش که او نیز در جنگ جهانی دوم در ایران بوده بچه را از بیمارستان ربوده و به مرز ایران می‌آیند. در ادامه راه برایشان اتفاقات زیادی می‌افتد تا اینکه به مشهد می‌رسند و پدربزرگ برای شفای بچه به امام هشتم(ع) متوسل می‌شود.

وی افزود: عشق‌آباد اول نام شهر عشق‌آباد در ترکمنستان است و عشق‌آباد دوم کنایه از مشهد است. من تاکنون این داستان را به صورت مکتوب در جایی نخوانده‌ام ولی به طور روایی شنیده‌ام و مستند آن شخصی است که خود در آن ماجرا حضور داشته است.

منصور انوری در چهارمین دوره جایزه جلال آل احمد با رمان «جاده جنگ» توانست عنوان نویسنده رمان برگزیده سال ۱۳۹۰ را از آن خود کند.