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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

درمان جدید برای دیابت نوع یک معرفی شد

درمان جدید برای دیابت نوع یک معرفی شد

محققان یک رشته پلیمری حاوی صدها هزار سلول تولید کننده انسولین ساخته اند که می توان از آن برای درمان دیابت نوع یک استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گروهی از محققان روشی انقلابی برای درمان دیابت نوع ۱ یافته اند. آنها با الهام از تار عنکبوت یک رشته پلیمری از ذرات با قابلیت ایمپلنت آسان ساخته اند که صدها هزار سلول تولید کننده انسولین دارد. این رشته را می توان به راحتی نیز  حذف کرد.

در دیابت نوع یک سیستم ایمنی بدنی خوشه سلول های تولید کننده انسولین در پانکراس را ویران می کند. بنابراین محققان سالهاست که مشغول کار روی روشی نوین هستند تا سلول های انسولین ساز جدید و با قابلیت عملکرد در بدن انسان بسازند.

درهمین راستا روش جدید برای انتقال انسولین شامل رشته پلیمری از ذرات نانو است. این رشته با هیدروژل آلژینات پوشیده می شود. لایه هیدروژل سلول های انسولین ساز را از هرگونه حمله سیستم ایمنی بدن حفظ می کند و رشته پلیمری نیز سبب می شود این وسیله به راحتی و به وسیله عمل لاپاروسکوپیک در بدن ایمپلنت یا حذف شود.

این روش TRAFFIC نام گرفته و محققان به طور موفقیت آمیز آن را در موش ها آزمایش کرده اند. رشته ای یک اینچی می تواند گلوکز خون حیوان را دو روز پس از ایمپلنت به طور موثر کاست. همچنین حذف نمونه های ۱۰ اینچی این رشته در سگ ها آزمایش شد.

کد مطلب 4190346
شیوا سعیدی

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