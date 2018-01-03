محمد حسین حسام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ لیزر در ایران به نوعی مد شده است و اگر شاهد استفاده از لیزر در جراحی های دندانپزشکی هستیم بیشتر به دلیل مدگرایی است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از لیزر مزیت و یا ضرر خاصی بدنبال ندارد، ادامه داد: تراش با لیزر و یا با توربین در عمل های دندانپزشکی تفاوتی ندارد.

عضو انجمن دندانپزشکی امریکا اعلام کرد: استفاده از لیزر در عمل های دندانپزشکی برای پزشک و بیمار هزینه بر است و صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل شاید بسیاری از پزشکان زیر بار آن نروند و از سوی دیگر استفاده از لیزر در دندانپزشکی بیشتر برای جذب مشتری است.

وی با اشاره به اینکه هر پزشکی نمی تواند از لیزر استفاده کند و نیازمند گذراندن دوره های خاصی است، گفت: در صورتی که پزشک جراح در استفاده از لیزر دقت لازم نداشته باشد و از این ابزار کم یا زیاد در عمل های دندانپزشکی استفاده کند، عوارض ناگواری بر جای خواهد گذاشت.

حسام عدم آگاهی بیماران را یکی از عوامل تن دادن ناآگاهانه به استفاده از لیزر توسط بیمار دانست و اضافه کرد: ممکن است در آینده سیستم های لیزری وارد بازار شود که در کاهش زمان و هزینه موثر باشد اما هنوز به چنین نقطه ای نرسیدیم.