به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۵۰ میلیون نفر در کشور از خدمات تامین اجتماعی بهره مند هستند، اظهار داشت: تامین اجتماعی در سطح کشور نقش مهمی در ارائه خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به مردم دارد.

وی عنوان کرد: تامین اجتماعی توانسته خدمات درمانی خود را در استان ها گسترش دهد.

مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی کشور بیان کرد: ارتقای خدمات درمانی در استان ها از مهمترین اهداف تامین اجتماعی در سطح کشور است.

وی تصریح کرد: توسعه زیر ساخت ها اقتصادی در کشور نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد که باید این مهم مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

بهبود وضعیت معیشت مردم با توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال محقق می شود

مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: بهبود وضعیت معیشت مردم با توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال محقق می شود.

وی تصریح کرد: استانداران نقش مهمی در افزایش خدمات تامین اجتماعی در استان ها دارند که باید زمینه برای حمایت بیشتر از تامین اجتماعی در استان ها فراهم شود.

مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی کشور بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری دارد که باید این ظرفیت ها در مسیر توسعه بیشتر این استان قرار بگیرند.