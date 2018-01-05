شکاف ۱۷ درصدی نرخ ارز/ موج تورمی در راه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حسین میر شجاعیان درباره تک نرخی شدن ارز، اظهارداشت: تک نرخی شدن ارز فقط بستگی به برقراری روابط کارگزاری مناسب میان بانک مرکزی و بانک های بین المللی دارد تا بانک مرکزی بتواند به راحتی بحث انتقال ارز را انجام دهد، اما تاکنون این روابط کارگزاری برقرار نشده است.

وی افزود: در حال حاضر شکاف ۱۷ درصدی میان نرخ ارز مبادله ای و آزاد وجود دارد که تفاوت چشمگیری نیست زیرا در سال های گذشته شکاف میان این دو نرخ بیش از ۱۷ درصد بوده است البته دولت در تلاش است تا ارز را تک نرخی کند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: اما مهم تر از تک نرخی شدن ارز، ثبات نرخ ارز در یک رقم ثابت و کنترل بازار است که به دلیل نبود روابط کارگزاری مناسب، تاکنون اجرایی نشده است. بنابراین بانک مرکزی و دولت با احتیاط بیشتری در این راه قدم برمی دارد.

میرشجاعیان گفت: تا زمانی که ارز تک نرخی نشده، اعتراض ها بر انجام نشدن این طرح است اما هنگامی که اجرایی و شکست بخورد، نتایج بدتری به دنبال خواهد داشت.

این مقام مسئول در واکنش به گمانه زنی برخی کارشناسان اقتصادی درباره دو رقمی شدن تورم در کشور، اظهارداشت: دو رقمی شدن تورم موضوع مهمی نیست زیرا تورم ۱۰ درصدی و ۹۹ درصدی هر دو دو رقمی است، پس نمی توان دو رقمی شدن تورم را مشکل تلقی کرد اگر تورم ۹.۹ درصدی بشود ۱۰ درصد تفاوت آن یک دهم درصد است و تفاوت چشمگیری ندارد.

وی ادامه داد: آنچه مشخص است در حال حاضر تورم در حدود ۱۰ درصد است و براساس پیش بینی ما هم تا پایان سال در همین حدود باقی خواهد ماند. هرچند امکان دارد شوک های روانی به دلیل تورم انتزاعی در بازار به وجود بیاید و نرخ ها افزایش یابد اما در مجموع سیاست های مالی و پولی دولت به هیچ عنوان نشان دهنده این نیست که موج تورمی در راه است.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت توان کنترل شرایط و تورم را دارد و در ربع قرن اخیر نیز تورم در این سطح در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است، گفت: اکنون در ایران رشد اقتصادی ۵ درصد و تورم زیر ۱۰ درصدی وجود دارد که به طور حتم در آینده این اقدام یک حرکت ارزشمند در اقتصاد کشور خواهد بود.

میرشجاعیان در ادامه افزود: درست است که در شرایط فعلی برخی نارصایتی ها وجود دارد، اما در زمان رکود اقتصاد قدرت خرید مردم کاهش یافته و سفره مردم نیز کوچک شده است.

به گفته وی، رشد ۱۲ درصدی سال گذشته و پیش بینی بینی بین ۴.۵ تا ۵ درصد برای سال جاری، در مجموع رشد معقول اقتصادی ایران را نشان می دهد. اقتصاد ایران در سال هایی که شوک هایی مثل تحریم جنگ و ... نبود رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد را تجربه کرده =و در حال حاضر نیز به قول کارشناسان اقتصادی در مسیر بلند مدت خود در حرکت است.

این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: دستیابی به رشد ۸ درصد سخت است، اما در کل مجموع پارامترهای اقتصاد ایران از جمله نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد، تورم زیر ۱۰ درصد، رشد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد مولفه های بدی برای اقتصاد کشور نیست، البته درست است عقب افتادگی های زیادی به واسطه تحریم اتفاق افتاده و همه آمار نشان از کوچک شدن کیک اقتصادی کشور دارد.

وی ادامه داد: اما به عنوان یک تحلیل گر اقتصادی معتقد هستم که هیچ کدام از تحلیل ها نشان نمی دهد که سیاست ها و روند فعلی اقتصادی دولت موج تورمی در راه باشد و در سناریو افزایش قیمت حامل های انرژی حداکثر تورمی که ممکن است ایجاد شود حدود ۱.۵ درصد است که دولت با سیاست های پولی و مالی می تواند شرایط را کنترل کند.

میرشجاعیان اظهارداشت: در حال حاضر ایران پایین ترین نرخ حامل های انرژی را در منطقه دارد و با این نرخ و حجم یارانه ای که پرداخت می شود نباید انتظار معجزه داشت.

وی افزود: منابع دولت در اعطای یارانه محدود است و صلاح بر این است که راه حلی برای خروج از وضعیت موجود پیدا کنیم و ما فکر نمی کنیم که سیاست پیشنهادی دولت در بودجه تورم زا باشد.