مشکلات و مطالبات به‏ حق مردم نباید نادیده گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه ابهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای این هفته نمازجمعه ابهر افزود: همه باید بدانند که وسیله اعتراض و طرح مطالبات، آشوب و اغتشاش نیست، زیرا آنان که به حق انتظارات و مطالباتی دارند، اولین قربانیان آشوبها خواهند شد.
وی ادامه داد: البته این مردم هستند که باید قاطع و شفاف پاسخ اقدامات کور و دشمن شادکن را بدهند، طبیعی است در فضای ناامن هیچ خواسته ای تأمین نشده، بلکه خساراتی به خود مردم و جامعه تحمیل خواهد شد.
رحیمی تصریح کرد: طبق شواهدی که وجود دارد، پشت صحنه اغتشاشات، آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه ای آنها همچون رژیم وهابی آل سعود است و لذا هوشیاری همه آحاد مردم را می طلبد که با درایت و بصیرت لازم، دستهای مرموز پشت صحنه فتنه ها را ببینند و همچون گذشته دشمنان قسم خورده ایران اسلامی را ناکام و مأیوس بگذارند.
امام جمعه ابهر ادامه داد: اگر مدیران و خواص با درک واقعیتهای جامعه به ویژه مشکلات و گرفتاریهای مردم، صادقانه و دلسوزانه و با نگاهی ملی، نه شخصی و جناحی، عرصه خدمت به مردم به ویژه طبقات ضعیف را عبادتی برای خویش بدانند، قطعاً دشمنان با هر حربه و یا تاکتیک و نقشه ای بخواهند به گلوگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر، نفوذ و یا جامعه را با ناامنیهای مختلف و فتنه های مرموز مواجه سازند، هرگز موفق نخواهند شد.
رحیمی یادآور شد: حوادث اخیر اگر چه تلخ بوده و هست و خساراتی را بهدنبال داشت، اما از حیثی این امید را تقویت میکند که برخی غفلتزدگان و آلودگان به قدرت و ثروت و بازیخوردگان عالم سیاست که با عملکرد و مواضع نامطلوب خویش از طرفی باعث امیدواری دشمنان داخلی و خارجی ملت ایران و از طرفی نیز با سیاهنمایی و خودباختگی، دلسردی و یأس و ناامیدی مردم را دامن میزنند، به فضل الهی به خود آمده و با اصلاح نوع نگاه و رویکردهای خویش، به منافع و مصالح ملی و استحکام وحدت و انسجام عمومی پیرامون منویات ولایت و رهبری در برابر توطئهها و فتنهها بیاندیشند.
امام جمعه ابهر در مورد قضایای اخیر به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: اصل مشکلات و مطالبات بهحق مردم نباید نادیده گرفته شود، گلایههای منطقی مردم همواره باید از زبان عناصر مرجع و معتمد بازگو شود و همه مسئولان باید خود را خادم این ملت بزرگ دانسته و در حل گرفتاریهای این مردم تلاش کنند. مسئولان باید بهوسیله قوانین مشکلات مردم را حل کنند نه اینکه بهوسیله قانون به زندگی مردم قفل بزنند. مدیران ارشد استانی و شهرستانی باید در بین مردم باشند و به درد و دل مردم گوش کنند.
نظر شما