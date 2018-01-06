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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

 ۸۰۰ نوشت افزار در سومین جایزه فیروزه ارائه شد

 ۸۰۰ نوشت افزار در سومین جایزه فیروزه ارائه شد

حدود ۸۰۰ نوشت‌افزار شامل دفتر تحریر، کیف و جامدادی و پاک‌کن تولید ایران در سومین جشنواره «فیروزه» به نمایش درآمده و توسط داوران، داوری و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سومین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی «جایزه فیروزه»، حمید رحمانی؛ مدیر کارگروه محصولات نمایشگاه و جایزه فیروزه با اعلام این خبر افزود: ۸۰۰ محصول نوشت افزار به دبیرخانه جایزه فیروزه ارسال شده است که تمام این محصولات ساخت داخل کشور است و توسط تولیدکنندگان داخلی تهیه شده اند.

وی ادامه داد: این نوشت افزارها شامل انواع دفاتر تحریر در رده های سنی کودک تا بزرگسال، انواع کیف، جامدادی و کوله پشتی و انواع مداد، مدادرنگی، پاک کن و خودکار هستند که به نمایش گذاشته شده اند.

رحمانی با بیان اینکه اغلب این محصولات رویکرد ایرانی ـ اسلامی دارند، گفت: در برخی اسباب بازی ها نمی توان ارزش های اسلامی و ایرانی را منتقل کرد ولی در نوشت افزارها به دلیل تنوعی که دارند می توان به راحتی این ارزش ها را به نمایش گذاشت.

وی یادآور شد: در جایزه فیروزه تلاش اصلی ما ب کالاها و محصولات نوشت افزاری است که بتوانند هویت ایرانی و اسلامی را به شکل درست و گویا منتقل کنند و ما نیز این محصولات را به جامعه معرفی کنیم.

رحمانی با اشاره به روند داوری محصولات نوشت افزار، توضیح داد: آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره فیروزه در روزهای برپایی نمایشگاه توسط داوران خبره و حرفه ای این حوزه داوری می شوند و در روز اختتامیه دو اثر برگزیده و یک اثر شایسته تقدیر را معرفی خواهیم کرد.

به گفته وی، داوری آثار ارسالی بر اساس محصولات بومی شده با کیفیت خوب و سه عنصر خلاقیت هنری /طراحی، خلاقیت کاربری و خلاقیت در مواد مصرفی انجام خواهد شد.

سومین جشنواره مصرف کالاهای فرهنگی «جایزه فیروزه»  تا یکشنبه ۱۷ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفتگو برپا است.

کد مطلب 4191868

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