کتابخانه های عمومی از انجمن های ادبی مروج کتاب خوانی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی کردستان، اسماعیل احمدی در نشستی مشترک با حضور برخی از مسئولان و اعضای انجمن های ادبی استان عنوان کرد: هدف اصلی کتابخانه های عمومی نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و ارتقای شاخص های کتاب خوانی است و فعالیت ها و برنامه های آن در این راستا سازمان داده شده است.

وی عنوان کرد: انجمن های ادبی همواره مورد حمایت کتابخانه های عمومی بوده اند و تا کنون سعی شده است در حد امکان از این نهادهای فرهنگی به خوبی حمایت شود.

احمدی با تاکید بر اینکه نقطه مشترک کتابخانه های عمومی و انجمن های ادبی باید کتاب و مطالعه باشد، بیان کرد: یکی از مهم ترین نیازهای فرهنگی جامعه مطالعه است و کتاب است که می تواند راه سعادت و آگاهی را برای عموم هموار کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان ادامه داد: حرکت در مسیر مشترک که در نهایت منجر به تربیت جامعه ای کتاب خوان و اهل مطالعه شود امری مهم و مورد توجه در این نهاد فرهنگی است.

وی گفت: با توجه به اینکه انجمن های ادبی نیز با محوریت کتاب و مطالعه شکل گرفته اند می توانند با دوری از مسائل حاشیه ای نقش مهمی در توسعه فرهنگی کشور ایفا کنند.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود از توجه ویژه کتابخانه های عمومی به افزایش منبع بومی خبر داد و افزود: تنها در سال جاری بالغ بر ۱۶ هزار جلد کتاب از نویسندگان و ناشران بومی با محوریت زبان و ادبیان کوردی و اهل سنت خریداری و در کتابخانه ها توزیع شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان بیان کرد: توجه به نیازهای مخاطبان از مهم ترین اولویت های این نهاد فرهنگی است و متناسب با این امر میزان منابع بومی در کتابخانه های استان افزایش چشمگیری داشته است.

وی همفکری و استفاده از نظرات فعالان حوزه کتاب را بسیار ارزشمند برشمرد و گفت: پیشنهادات و انتقادات سازنده و دلسوزانه این افراد می تواند معایب را برطرف و راه را برای عملکرد بهتر به منظور توسعه جامعه هموار کند.

احمدی با اشاره به اینکه کردستان با عنوان استانی فرهنگی شناخته می شود، اضافه کرد: همه باید با همکاری و تلاش بسترهای لازم را برای توسعه فرهنگی استان مهیا سازیم.در ادامه این نشست حاضران به ارائه نظرات پیرامون شیوه های تعامل کتابخانه های عمومی و انجمن های ادبی استان پرداختند.