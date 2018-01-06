۸۹۰۰ پرونده ثبتی در میاندرود آرشیو الکترونیکی شد

محمد نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باهمت و تلاش کارکنان و همکاری اداره فناوری و اطلاعات اداره کل، تمامی پرونده‌های ثبتی این اداره که شامل ۲۵۷ هزار و ۶۸۶ برگ در قالب ۸ هزار و ۹۴۱ پرونده ثبتی بود، به‌صورت الکترونیکی آرشیو و در سامانه جامع املاک بارگزاری شد.

این مسئول با اشاره به اهداف و مزایای آرشیو الکترونیکی شامل کنترل و دسترسی سریع و آسان به پرونده‌ها، صرفه‌جویی در کاغذ و فضا، عدم نیاز به جابجایی فیزیکی اسناد، تهیه نسخه پشتیبان و افزایش امنیت افزود: آرشیو الکترونیک اسناد اداره ثبت‌اسناد و املاک میان درود با بودجه‌ای معادل ۲۴۷ میلیون ریال و در مدت کمتر از دو ماه صورت پذیرفت.

وی در ادامه از صدور ۶۴۰ سند مالکیت کاداستری در ماهه ابتدائی سال جاری در اداره ثبت‌اسناد و املاک میان درود خبر داد و گفت: در این مدت بیش از سه میلیارد و ۴۵۹ میلیون ریال درآمد کسب هفت هزار و ۷۸۱ انواع معامله در دفاتر اسناد رسمی شهرستان میان درود به ثبت رسید.

رئیس اداره ثبت‌اسناد و املاک میان درود در پایان تصریح کرد در حوزه مکاتبات مکانیزه با محاکم قضائی اداره متبوعش با ۶۱۶ مکاتبه از ۵۲۳ تقاضای رسیده مجموعاً به ۱۱۷ درصد از آن پاسخ و در حوزه پاسخ به استعلامات در کمتر از ۲ روز نیز به ۹۷.۱۰ درصد از ۶۶۶ استعلام رسیده در کمتر از ۲ روز پاسخ داده شد.