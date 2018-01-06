تمرین سبک سرخ پوشان در روز بارانی/ ملی پوشان پرسرپولیس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز صبح پرسپولیس ساعت ۱۱ در زمین چمن پژوهشکده نفت برگزار شد. گزارش تمرین را در زیر می خوانید:

* بازیکنان اصلی پرسپولیس در بازی با نفت تهران پس از گرم کردن بدن های خود به دلیل بارش باران به استخر مجموعه ورزشی پژوهشکده نفت رفته تا آب درمانی کنند.

* بازیکنان ذخیره پس از انجام تمرینات کششی، دوهای سرعتی را در دستور کار قرار دادند. برانکو ایوانکوویچ و برادرش نظاره گر تمرین ذخیره های پرسپولیس بودند.

* سیدجلال حسینی، کمال کامیابی نیا، بیرانوند، مهدی طارمی، انصاری، امیری به دلیل حضور در تمرین تیم ملی در بین سرخ پوشان پایتخت حضور نداشتند. همچنین احمد نورالهی که با مشکل سربازی دست و پنجه نرم می‌کند غایب تمرین امروز سرخ پوشان بود.

* بازیکنان پرسپولیس با صلاحدید کادر فنی این تیم فردا یکشنبه استراحت می کنند تا از صبح دوشنبه تمرینات خود را برای بازی با سیاه جامگان در مشهد از سر گیرند.