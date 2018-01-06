تاکید آمریکا بر حمایت از حل بحران بغداد- اربیل از طریق گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل النشره، «داگلاس سیلیمان» سفیر آمریکا در عراق در سخنانی اعلام کرد: آمریکا به حمایت‌های خود از تلاش های صورت گرفته برای حل و فصل مسائل فیمابین عراق و اقلیم کردستان ادامه می دهد.

وی در ادامه افزود: ما از تلاش های انجام شده برای حل مسائل موجود میان دولت عراق و اقلیم کردستان از طریق گفتگو و مذاکرات بر اساس قانون اساسی حمایت می کنیم.

سیلیمان پیشتر با مسئولان اقلیم کردستان عراق دیدار و در خصوص اوضاع سیاسی منطقه و موضوع انتخابات آتی رایزنی کرده بود.

وی همچنین به تازگی با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق دیدار و در خصوص روند مبارزه با تروریسم و بازسازی مناطق آزاد شده از دست تروریستها و بازگشت آوارگان به منازل خود بحث و تبادل نظر کرده بود.