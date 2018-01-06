المپیاد ورزشی کارمندان قزوین با شناخت تیمهای برتر به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین المپیاد ورزشی کارکنان دولت با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در مراسم اختتامیه که روز شنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری، سلیمانی معاون توسعه ورزشهای همگانی وزارت ورزش و جوانان، عماری کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد تیمها برتر معرفی شدند.

در رشته آمادگی جسمانی آقایان: ایم ورزش و جوانان استان قزوین قهرمان شد، تیم مدیریت درمان در رده دوم جای گرفت و تیم امور اقتصادی و دارایی سوم شد.

در آمادگی جسمانی بانوان: مدیریت درمان قهرمان شد و تیمهای ورزش و جوانان دوم و اقتصادی و دارایی سوم شد.

در تنیس روی میز بانوان: دانشگاه علوم پزشکی در سکوی اول ایستاد و قهرمان شد و تیمهای امور اقتصادی و دارایی و دانشگاه بین المللی امام خمینی بترتیب دوم و سوم شدند.

در تنیس روی میز آقایان: شرکت توزیع نیروی برق اول شد، تامین اجتماعی در کوی دوم ایستاد و مدیریت درمان در مکان سوم جای گرفت.

در طناب کشی بانوان برق منطقه ای قزوین به قهرمانی رسید، امور اقتصادی و دارایی در مکان دوم جای گرفت و بنیاد شهید و امور ایثارگران در سکوی سوم ایستاد.

در رشته طناب کشی آقایان هم: بانک ملت اول شد، ورزش و جوانان در رده دوم قرار گرفت و سازمان نظام مهندسی ساختمان سوم شد.

در رشته ورزشی دارت در قسمت بانوان تیم ورزش و جوانان در سکوی قهرمانی ایستاد، نظام مهندسی ساختمان در رده دوم جای گرفت و ارتباطات و فنآوری سوم شد.

در رشته دارت آقایان: صنعت، معدن و تجارات استان اول شد، سازمان فنی و حرفه ای در مکان دوم ایستاد و ورزش و جوانان به مقام سوم رسید.

در والیبال آقایان: علوم پزشکی در جایگاه اول قرار گرفت: سازمان جهاد کشاورزی دوم شد و نظام مهندسی ساختمان در مکان سوم ایستاد.

در رشته والیبال بانوان تیم مدیریت درمان اول شد و تیم صدا و سیما دوم شد.

در تنیس روی میز بانوان هم دانشگاه علوم پزشکی قزوین قهرمان شد، امور اقتصادی و دارایی دوم شد و دانشگاه بین المللی امام خمین قزوین در سکوی سوم ایستاد.

در تنیس روی میز آقایان شرکت توزیع نیروی برق استان در سکوی قهرمانی ایستاد، تامین اجتماعی مدال نقره گرفت و دوم شد و مدیریت درمان در رده سوم جای پرفت و صاحب مدال برنز شد.

در این مسابقات که بیش از ۶۰۰ ورزشکار در ۱۱ رشته ورزشی حضور داشتند از ۳۰۰ ورزشکار برتر تجلیل شد.