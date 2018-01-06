کاهش ۳۱ درصدی حجم آب ورودی به سه سد/۴۷ درصد مخازن خوزستان پر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تمامی ۱۰ سد موجود در حوضه آبریز خوزستان، از ابتدای سال آبی تا ۲۹ آذر ماه جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۳۱ درصدی حجم آب ورودی مواجه بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، مجموع حجم آب ورودی به سدهای حوضه آبریز استان خوزستان از ابتدای سال آبی تا پایان آذرماه سال گذشته ۲ میلیارد و ۴۳۶ میلیون مترمکعب بوده و در سال جاری با ۳۱ درصد کاهش به یک میلیارد و ۶۸۳ میلیون متر مکعب رسیده است.بیشترین میزان کاهش در حجم آب ورودی مربوط به سد مارون با ۵۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این گزارش حاکی از آن است که مجموع سدهای کارون ۴، کارون ۳، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند علیا که در سال گذشته در چنین زمانی یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون مترمکعب ورودی آب داشتند، حجم آب ورودی آنان در سال جاری با ۳۲ درصد کاهش به ۸۶۹ میلیون متر مکعب رسیده است.

بر پایه این گزارش،‌ حجم آب ورودی به سدهای کرخه و سیمره که در سال گذشته در این مدت ۳۷۲ میلیون متر مکعب بوده، امسال با ۱۸ درصد کاهش به ۳۰۵ میلیون متر مکعب رسیده است. گفتنی است، حجم آب ورودی امسال به سدهای دز ۴۳۴، مارون ۵۹ و جره ۱۵ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با حجم آب ورودی سال گذشته، به ترتیب ۲۹، ۵۸ و ۳۶ درصد کاهش داشته است. تا تاریخ ۲۹ آذرماه جاری، مخازن سدهای دهگانه حوضه آبریز خوزستان در مجموع ۱۱ میلیارد و ۶۲۹ میلیون متر مکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴ میلیارد و ۴۱ میلیون متر مکعب، ۱۷ درصد کاهش داشته است. آخرین آمار ارسالی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران حکایت از آن دارد که هم اینک، ۴۷ درصد مخازن سدهای خوزستان پر است.