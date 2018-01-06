به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علی‌قارداشی عصر شنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت تنیس روی میز اردبیل تصریح کرد: رنکینگ بانوان از ۵۸ به ۳۲ و رنکینگ برادران از ۳۰ به ۲۵ ارتقا یافته است.

وی افزود: هر دو این نتایج به سختی و با همت ورزشکاران حاصل شده و ضروری است این روند تا رسیدن به جایگاه مطلوب ادامه یابد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز به ضرورت ارتقا ورزش قهرمانی همراه با اخلاق ورزشی تاکید و اضافه کرد: جامعه ورزشی می بایست برای ارتقا جایگاه ورزش کشور در میادین ورزشی جهانی تمامی تلاش خود را به کار گیرد.

علیقار داشی با تاکید به ضرورت توسعه ورزش شهرستان ها ادامه داد: از جمله در استان های توانمندی مانند اردبیل فدراسیون تلاش خود را برای توسعه این ورزش به کار گرفته است.

وی افزود: هر چند کمبودهایی در امکانات استان اردبیل وجود دارد اما امیدواریم با راه اندازی سالن تخصصی استعدادهای استان پرورش یابند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز به بازدید دوره ای از استان ها اشاره و تصریح کرد: در بازدیدها در جریان مشکلات و توانمندی استان ها در این رشته ورزشی قرار می گیریم.

علیقار داشی همچنین در خصوص وضعیت فعالیت داوران افزود: داوران افتخاری بسیاری با ما همکاری دارند اما حق الزحمه همگی پرداخت شده و ریالی بدهکار نیستیم.

وی افزود: در برگزاری مسابقات نیز استفاده از داوران استان های مجاور در محل برگزاری مسابقه مورد تاکید است.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز همچنین متذکر شد: بیش از ۲۰ هزار نفر عضو داریم که افزایش آن مورد تاکید است.

وی به ضعف تولید تجهیزات این رشته ورزشی در کشور اشاره و تصریح کرد: اگر خانواده ای توان تامین تجهیزات گران قیمت را نداشته باشند به رغم تاکید ما به این ورزش گرایش نخواهد داشت و لازم است از تمامی امکانات برای توسعه این ورزش استفاده کرد.