وضعیت بحرانی منابع آبی در کمالشهر/نیازمند حفر ٣ حلقه چاه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی فر در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز که عصر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه ۷۰ درصد آب مصرفی استان البرز از طریق چاه و ۳۰ درصد دیگر از منابع سطحی تامین می شود، اظهار کرد: از مجموع ۴۷۰ حلقه چاه در استان در حال حاضر ۳۸۱ مورد بهره برداری صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه باقی مانده چاه های یاد شده به سبب بهره برداری غیر مجاز خشک شده است، افزود: پیش بینی می شود طی سال آتی۹ شهر استان با مشکل تامین آب مواجه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب البرز با بیان اینکه برای عبور از پیک مصرف آب طی سال آتی به ۷ هزار لیتر بر ثانیه آب نیاز داریم، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۶ درصد از شهرهای کشور با تنش آبی مواجه هستند، این عدد در البرز به ۱۸ درصد می رسد.

رضایی فر تاکید کرد: اجرای خط انتقال کمربندی به طول ۱۱ کیلومتر در دو فاز انجام می گیرد لذا امیدواریم این امر در اوایل تیرماه سال آینده به بهره برداری برسد همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که واگذاری احداث تصفیه خانه آب شماره ۳ به بخش خصوصی از طریق بی او تی اجرایی می شود.

وی گفت: در حالی شاخص بهره برداری از آب آشامیدنی در ایران در بخش شهری ۹۹ درصد و در بخش روستایی ۷۷ درصد است که این امر در بخش شاخص آب و فاضلاب در حوزه شهری به ۴۲ درصد و در حوزه روستایی به نیم درصد می رسد.

وی با بیان اینکه امیدواریم امکان استفاده مجدد از تخصیص بلا استفاده سد کرج از محل سامانه انتقال آب طالقان پس از احداث تصفیه خانه آب شماره ۳ به عنوان تخصیص جدید فراهم شود، گفت: تسریع در واگذاری زمین محل احداث مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی فردیس و استفاده از چاه های فعال سایر دستگاه ها در زمان پیک مصرف با حفظ حقوق مالکانه از دیگر درخواست های مطرح شده محسوب می شود.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب البرز کاهش آبدهی منابع آب زیرزمینی در کمالشهر از ۸۰۰ لیتر بر ثانیه به ۲۵۹ لیتر بر ثانیه را از مشکلات موجود در استان البرز از جمله این منطقه عنوان کرد، و افزود: کمالشهر نقطه بحرانی در کرج به شمار می آید لذا درخواست حفر ۳ حلقه چاه جدید در این منطقه را داریم.