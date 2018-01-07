راه اندازی بخش کودک نیاز کتابخانه های گناباد است

احمد مظلوم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر تعداد ۱۳ کتابخانه عمومی و مشارکتی در شهرستان گناباد به مردم این شهر که دارای بیشترین جمعیت دانشجو نسبت به جمعیت خود در استان دارد ارائه خدمت می کند.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما در کتابخانه های شهرستان با توجه به مراجعات زیاد ، نبود نیروی انسانی است که این مهم همراه با نبود زیرساخت های لازم باعث شده در سال جاری تعدادی از کتاب های مرجع این کتابخانه ها مفقود شود.

رئیس نهاد کتابخانه های گناباد ابراز کرد: امروز کودکان به مطالعه و کتابخوانی در شهرستان علاقه خوبی نشان داده اند که راه اندازی بخش کودک در کتابخانه های گناباد در برنامه قرار گرفته ولی برای تحقق آن به ۱.۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مظلوم خاطرنشان کرد: ۱۳ درصد مردم گنابادعضو کتابخانه های این شهرستان هستند ولی با وجود حدود یک چهارم جمعیت گناباد که دانشجو هستند کتابخانه مجهز در این شهرستان نداریم و کتابخانه شهید مطهری به عنوان کتابخانه مرکزی این شهر از ساختمان بسیار قدیمی برخوردار است و با مشکل مکان مواجه هستیم.