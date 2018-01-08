بانک انگلیس انتشار ارز رمزنگار متصل به پوند را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین دسک، بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که اکنون برنامه ای برای عرضه ارز رمزنگار خود ندارد و علت آن نگرانی این نهاد بانکی به دلیل تاثیر ارز دیجیتال بر روی نظام مالی بریتانیا عنوان شده است.

در این بیانیه آمده است: اگرچه در شرایط فعلی تصمیمی برای انتشار ارز دیجیتال نداریم ، اما تحقیقات خود را در ارتباط با انتشار این ارز رمزنگار متصل به پوند ادامه می دهیم.

این بیانیه در حالی است که چند روز پیش بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده بود که واحد تحقیقات این بانک در حال تحقیق برای عرضه ارز رمزنگا متصل به پوند و عرضه آن تا یکسال آینده است. مقامات بانک مرکزی انگلیس اعلام کردند که عدم در پیش گرفتن طرح عرضه ارز رمزنگار به دلیل توقف احتمالی استفاده از حساب های بانکی مردم در بانک های بازرگانی است که در این صورت مردم برای انجام تراکنش ها و خرید کالا به سیستم پرداخت دیجیتال بانک مرکزی انگلیس هجوم خواهند آورد.

همچنین انتظار می رود تقاضای بالای مردم برای ارزدیجیتال بانک مرکزی انگلیس، منجر به تمام شدن پول نقد در بانک های بازرگانی برای اعطای وام شود که نتیجه آن ایجاد تلاطم در اقتصاد بریتانیا باشد.

بانک مرکزی انگلیس در بیانیه ای که منتشر کرد آورده که تقاضای مردم برای پول کاغذی، اصطلاحا «کشش دار» است و با بکارگیری تغییرات در نرخ بهره می توان آن را کنترل کرد؛ در حالیکه در مورد تداوم رشد و افزایش تقاضای ارزهای دیجیتال اطمینان نداریم و اگر ارزهای دیجیتال «کشش دار» نباشند، قدرت آنها در راستای استفاده از نرخ های بهره برای مدیریت کردن ثبات مالی احتمالا تضعیف می شود.