اکثر محورهای شرقی و غربی اصفهان لغزنده است

سرهنگ حسین پور قیصری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای دو روز گذشته در استان اصفهان اظهار داشت: این شرایط منجر به لغزنده بودن جادههای استان در اکثر محورهای غربی و شرقی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر محورهای دهاقان – شهرضا، گلپایگان – خمین، مبارکه – بروجن، خوانسار – دامنه، فریدن – فریدونشهر، سمیرم – شهرضا و زرین شهر – شهرکرد لغزنده است، افزود: بارشهای پراکنده در این محورها ادامه دارد و بهتر است که رانندگان اصول ایمنی را رعایت کنند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: همچنین در محور موته – گلپایگان نیز مه آلودگی سبب کاهش دید افقی شده است که این پدیده را فردا در اغلب محورهای برون شهری استان خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه بر اساس پیشبینی هوای هواشناسی بارشها تا ظهر فردا ادامه دارد، تصریح کرد: شهروندان در صورت امکان و جز در موارد ضروری در جادههای برون استانی به ویژه در محورهای غربی و شرقی استان تردد نکنند.
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