به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی شامگاه یکشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران در خصوص پیگیری های انجام شده در خصوص راه اندازی شعبه اقماری دائم تامین اجتماعی در پیشوا خبر داد و افزود: ۲۸ خرداد ۹۶ نامه ای مبنی بر درخواست ایجاد شعبه اقماری دائم تامین اجتماعی در شهرستان پیشوا ارسال و پیگیری های لازم در این مورد انجام شده است.

وی گفت: معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲ دی ماه از موافقت رییس سازمان تامین اجتماعی خبر داده است و مقرر شده در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.

نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: تسهیل در انجام امور مربوط به بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران در شهرستان پیشوا منوط به راه اندازی شعبه دائم تامین اجتماعی در این شهرستان است.

وی تامین و تولید امنیت اجتماعی را از وظایف مهم سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت:این سازمان نقش عمده ای در محرومیت زدایی ایفا می کند.