رضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این دو واحد به غیر از پروژه اصلی پتروشیمی اردبیل است و هر دو توسط سرمایهگذار بخش خصوصی اجرا خواهد شد.
وی افزود: یکی از پروژهها تولید متانول است که سرمایهگذار بخش خصوصی احداث آن را با اشتغالزایی ۴۵۰ تا ۶۰۰ نفر وعده داده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: متانول تولیدی این واحد به مصرف کارخانه آرتاپلاست که در مجاورت آن است، خواهد رسید.
به گفته کریمی واحد دوم در مجاورت شهرک صنعتی شماره دو در ۴۰ هکتار زمین است که استعلام زیرساختهای آب و برق و گاز به اتمام رسیده و مطرح شده که به شکل شهرک پتروشیمی خصوصی احداث شود.
وی افزود: با اختصاص زمین به سرمایهگذار بخش خصوصی و مکاتبات الزامات زیستمحیطی امید میرود به زودی در این واحد تولیدی نیز عملیات ساخت آغاز شود.
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