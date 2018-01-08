«علی کریمی» رئیس هیئت جودو استان همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت جودو، کوراش و جوجتسو استان همدان به ریاست رسول منعم مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان و نائب رئیسی امیرحسین سیاحی دبیر کل فدراسیون برگزار شد.

محمدغلامی، جواد بیات، فتح الله فریدی وثوق و علی کریمی ۴ کاندیدای انتخابات هیئت جودو استان‌همدان بودند که برای تکیه بر کرسی ریاست هیئت جودو استان به مدت ۷ دقیقه به بیان برنامه های خود پرداختند.

جواد بیات یکی از کاندیدای این مجمع قبل از رای گیری به نفع فتح االله فریدی وثوق کناره گیری خود را اعلام کرد تا رای گیری با حضور ۳ کاندیدا برگزار شود.

در پایان رای گیری سرهنگ علی کریمی با کسب ۱۰ رای از مجموع ۱۶ رای دهنده حاضر در مجمع، به مدت ۴ سال ریاست هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش استان را بر عهده گرفت.

فتح الله فریدی وثوق دیگر کاندید این مجمع نیز ۶ رای کسب کرد.

گفتنی است سرهنگ علی کریمی در حال حاضر مسئول ورزش سپاه انصارالحسین همدان است.