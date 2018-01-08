این کفش زمین خوردن صاحب خود را خبر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی ۲۰۱۸ از کفش های هوشمندی رونمایی شد که هنگام زمین خوردن کاربر پیام هشدار می فرستد.

یک استارت آپ فرانسوی به نام E-Vone کفش های هوشمند مذکور را ساخته است. این کفش ها مجهز به سیستمی است که در صورت زمین خوردن کاربر این رویداد را به افراد خانواده، دوستان یا پزشکان اطلاع رسانی می کند.

E-Voneاین کفش را برای سالمندان، کارگران ساختمانی، کوهنوردان یا هر فرد نیازمند کمک دیگران برای راه رفتن، ساخته است.

داخل این کفش ها چندحسگر مختلف مانندGPS، سرعت سنج، ژیروسکوپ و سیستم فشاری قرار دارد. هنگامیکه کاربر کفش را می پوشد، حسگرها فعال می شوند. جالب آنکه نیازی نیست این گجت با موبایل همخوان شود زیرا کفش تمام اطلاعات را با کمک تراشه GSM، GPS و آنتن های LoRa پردازش و خبر افتادن کاربر را همراه موقعیت دقیق مکانی ارسال می کند.

این کفش تا ۶ ماه دیگر به طور تجاری عرضه می شود و بین ۱۰۰تا ۱۵۰ دلار قیمت گذاری شده است. همچنین ماهانه ۲۰ دلار هزینه برای فعال کردن خدمت پیام هشدار دریافت می شود.