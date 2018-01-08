مردم شهرستان البرز در حمایت از ولایت راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان البرز همچون دیگر شهرهای کشور در حمایت از ارزش ها و آرمان های مقدس انقلاب اسلامی و رهبری و اعلام انزجار از اغتشاش و فتنه های اخیر امروز دوشنبه اقدام به راهپیمایی کردند و با سردادن شعار های انقلابی ضمن محکوم کردن اقدامات منافقین کوردل و کشورهای بیگانه در ایران اسلامی بار دیگر با آرمان های امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای بیعت بستند ویاد دوران اول انقلاب را تداعی‌ کردند.

حجت الاسلام موسومی موینی امام جمعه شهر محمدیه در این مراسم ضمن محکوم کردن اقدامات خصمانه کشورهای بیگانه و فتنه گران و اغتشاش گران توجه به مشکلات و حل نیازهای مردم را ضروری دانست و گفت: باید به خواسته های مردم از جمله رفع بیکاری، مبارزه با گرانی و مشکلات اقتصادی رسیدیگی شود تا رنج و محنت آنها کاهش یابد.

وی افزود: مردم ایران اسلامی و استان قزوین بویژه محمدیه باحضور همیشگی خود در تمام صحنه ها ثابت کردند پای اعتقادات خودشان هستند و هیچ چیز نمی تواند فاصله ای بین آنها و عقاید دینی و مذهبی شان ایجاد کند لذا مسئولان باید قدردان حضور مردم باشند.

حجت الاسلام موسوی موینی باتاکید بر اینکه مردم باید خواسته های به حق وقانونی خود را در چارچوب قانون مطرح کنند تصریح کرد: مردم باید هوشیار باشند که دشمن از نارضایتی آنها سوء استفاده نکند زیرا آمریکای جنایت کار و حامیان آن بخصوص منافقین و فتنه گران پشت خواسته ها و اعتراضات مردمی ازاین اقدام سوء استفاده کردند و با موج سواری براین اتفاقات اقداماتی را دامن زدند که از همین مردم انقلابی سیلی خوردند.

علیرضا بیات رئیس شورای شهر محمدیه و مهرگان نیز در حاشیه این راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: ایران اسلامی با گذشت چندین دهه از انقلاب پر برکت خود در برابر بسیاری از تهدیدها و دخالت های بیگانگان ایستادگی کرده و این پیشنیه قوی بیانگر این است که دشمنان بدانند مردم انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی باوجود تمام مشکلات گرانی و ببکاری و اقتصادی پای ارزش های انقلاب و اعتقادات ایستاده اند و دست هر متجاوز را قطع خواهند کرد و امروز شاهد حضور دوباره این مردم وفادار در راهمپیایی هستیم.

راهمپیمایی بخش محمدیه از میدان امام حسین (ع) تا مزار شهدای گنمام این شهر برگزار شد و در شهر الوند نیز مردم راهپیمایی کردند.