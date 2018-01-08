خوش و بش اخراجی ها در روز بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز صبح پرسپولیس ساعت ۱۱ در زمین پژوهشکده نفت برگزار شد. گزارش این تمرین را در زیر می خوانید:

* بازیکنان پرسپولیس حدود ۲۰ دقیقه زودتر از اعضای کادر فنی در چمن حضور داشتند و با یکدیگر صحبت می کردند.

* فرشاد احمد زاده و گادوین منشا که در تمرین هفته گذشته این تیم به دلیل درگیری لفظی کنار گذاشته شده بودند با تصمیم کمیته انضباطی باشگاه مجوز حضور در تمرین را پیدا کردند و امروز پا به پای سایر هم تیمی های خود تمرین کردند. بازگشت احمدزاده سبب شد تا هم تیمی های او بابت جلسه کمیته انضباطی چند دقیقه ای با او صحبت کنند گویا مشکل بین احمد زاده و منشا به طور کامل برطرف شده است. این دوبازیکن در طول تمرین بارها با یکدیگر شوخی کردند.

* تمرین با صحبت های افشین پیروانی و برانکوایوانکوویچ آغاز شد. آنها سپس بدنهای خود را زیر نظر مارکو گرم کردند. مدافعان پرسپولیس پس از انجام تمرینات کششی زیر نظر برانکوایوانکوویچ تمرینات تاکتیکی انجام دادند. آنها سپس جای خود را به هافبک ها و مهاجمان دادند و خودشان دور زمین چمن پژوهشکده نفت مشغول دویدن شدند.

* محسن مسلمان که به دلیل ۳ اخطاره بودن نمی تواند برای پرسپولیس در دیدار با سیاه جامگان به میدان برود، در تمرینات تاکتیکی حضور نداشت و به طور اختصاصی دوید.

* مهدی طارمی و احمد نورالهی غائبان تمرین امروز پرسپولیس بودند.

* در حالی که برانکوایوانکوویچ پایان تمرینات پرسپولیس را اعلام کرده بود، بازیکنان پرسپولیس تمرین شوت زنی را در دستور کار قرار دادند و سرمربی پرسپولیس واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداد. حمید طاهرخانی و علی علیپور دستکش دروازه بانی به دست کردند تا دقایقی سنگربان پرسپولیسی ها باشند.