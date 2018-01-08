۱۲ درصد جمعیت مازندران از طرح های فاضلاب شهری بهره مند هستند

محمد یزدان پناه در حاشیه بازدید استاندار از تصفیه خانه فاضلاب ساری در گفتگو با خبرنگار مهر فاضلاب و ساماندهی آن را یکی از محورهای اصلی در حفظ محیط زیست دانست و افزود: در مجموع ۱۲ درصد از جمعیت استان از طرحهای فاضلاب برخوردار هستند که باید سالانه ۲۵ درصد به آن افزوده شود.

یزدان پناه، ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته عملیات اجرایی طرحهای فاضلاب در ۵ شهر مازندران از طریق تسهیلات بانک توسعه اسلامی در سال ۹۷ آغاز می‌شود.

وی، اظهار داشت: با اجرای این طرحها ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت شهری مازندران تحت پوشش طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب قرار می‌گیرند که ۲۵ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.

معاون مهندسی توسعه آبفاشهری مازندران، تصریح کرد: طرح‌های فاضلاب در شهرهای بهشهر، نکا و گلوگاه نیز در مرحله تهیه اسناد مناقصه خطوط انتقال قرار دارد که با اجرای این طرحها، جمعیتی بیش از ۱۷۰ هزار نفر از مردم شرق استان تحت پوشش فاضلاب قرار خواهند گرفت.

یزدان پناه، اظهار امیدواری کرد با حمایتهای مسوولان تا پایان برنامه ششم توسعه، جمعیت برخوردار از طرحهای فاضلاب در استان مازندران به ۵۰ درصد برسد.

حسین زادگان فرماندار شهرستان ساری نیز در این بازدید، احداث تصفیه خانه برای جمع آوری فاضلاب را از ضروریات زندگی دانست و گفت: این امر در حفظ محیط زیست و کاهش خطرات احتمالی و سلامت جامعه مؤثر است.