ارسال ۱۵۰ طرح به جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در مازندران

احد جاوادانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارسال۱۵۰ طرح از روستاهای مازندران به جشنواره دوستدارکتاب افزود: آثار ۴۵ روستای مازندران در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به چهاردهمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ارسال شده است.

وی با اشاره به پایان ارسال آثار به چهاردهمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سطح کشور و مازندران اظهار کرد: تمامی روستاهای شرکت‌کننده در جشنواره، عملکرد خوب و قابل توجهی داشتند به‌ویژه طرح‌هایی که عمده آن براساس شرایط کسب و کار، زندگی و آداب و رسوم مردم ان مناطق تعریف شده است.

وی افزود: شونیشت کتاب که در فصل کم‌کاری کشاورزان برگزار می‌شود، یکی از فعالیت‌های فرهنگی خوب در حوزه کتابخوانی است.

این مسئول بیان کرد: نوروزخوانی کتاب، نذر کتاب، جشنواره مادرانه(جمع‌آوری اشعار مادرانه کنار گهواره کودک)، پیوند کار و کتاب، بچه‌های کتاب، خانه به خانه، قصه شب، کتاب و محیط زیست و بیشتر بدانیم و به‌کار ببندیم از طرح‌های خوبی است که به جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب مازندران ارسال شده است.

جاودانی ادامه داد: کتاب‌یار تلفنی، کتابخانه باز در اماکن عمومی، ورزش و کتاب، کتابخانه همیار مدرسه، وقف کتاب در گردش، تجلیل از فرهیختگان علمی روستا، کتاب و زیبایی، قفسه مهربانی کتاب و کتابخوانی در طبیعت از دیگر طرح‌های ارائه‌شده به جشنواره است.

وی درباره تعداد آثار ارائه‌شده به جشنواره گفت: ۴۵ روستا از شهرستان‌های نور، ساری، بهشهر، تنکابن، جویبار، قائم‌شهر، آمل، نکا، بابل، نوشهر، بابلسر، سوادکوه، رامسر و کلاردشت، در جشنواره شرکت کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره، جهت داوری به تهران ارسال شده‌اند و به احتمال زیاد تا اواخر بهمن‌ماه نتایج اعلام می‌شود.

جاودانی در پایان گفت: اداره‌کل روستایی استانداری، بخشداران و دهیاران، اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی و ادارات تابعه، مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون فرهنگی و هنری مساجد و مؤسسه همیاری ایرانیان مازندران در برگزاری جشنواره، با این اداره‌کل همکاری کردند.

براساس فراخوان چهاردهمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب پنج اثر برتر از پنج روستا در مرحله استانی، ۲۰ روستای نمونه در سطح کشوری و در نتیجه نیز ۱۰ روستا به‌عنوان روستا یا عشایر نمونه دوستدار کتاب در کشور معرفی می‌شوند