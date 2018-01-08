وجود ۹۰هزار پرونده قضایی در استان سمنان/ ستاد صبر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری بعدازظهر دوشنبه در نخستین جلسه ستاد ملی صبر استان سمنان در جمع اعضای این ستاد بابیان اینکه وجود ۹۰ هزار پرونده در سمنان جای تأمل دارد، ابراز داشت: در استانی با جمعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر با حجم زیادی از پرونده‌ها در دستگاه قضا مواجه هستیم و قطعاً این روند زیبنده جامعه اسلامی نیست.

وی پایین بودن آمار اهانت و فحاشی در استان سمنان را نشانه تحمل بالای مردم این دیار دانست و افزود: تشکیل پرونده‌هایی با این حجم زیاد علاوه بر ایجاد هزینه‌های بسیار، موجب تضعیف انسجام اجتماعی در جامعه نیز خواهد شد.

رئیس دادگستری استان سمنان بابیان اینکه تشکیل ستاد صبر می‌تواند در افزایش فرهنگ صلح و سازش مؤثر باشد، ابراز داشت: طمع، حرص و کمرنگ شدن عواطف انسانی و همچنین نقض عهد و پیمان، بی‌توجهی به حقوق دیگران و تضعیف روحیه عفو و اغماض از مهم‌ترین عوامل وقوع جرم و اختلاف در جامعه هستند.

مظهری یکی از رسالت‌های معاونت فرهنگی قوه قضائیه را ارتقاء فرهنگ عمومی دانست و تصریح کرد: تحقق احیاء ارزش‌های انقلاب اسلامی و اصلاح فرهنگ عمومی مستلزم همگرایی و هم‌افزایی همه اعضا ستاد به‌منظور فضاسازی لازم، گفتمان سازی است لذا انتظار می‌رود دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی در این زمینه پیش‌قدم شوند.

وی افزود: وقوع جرم و همچنین شکل‌گیری دعوا در جامعه معلول است و برای مواجهه علمی و منطقی باید به سراغ علل و ریشه‌های آن رفت که در این میان مشکلات، کاستی‌ها و نارسایی‌های فرهنگی نقش غیرقابل‌انکاری دارد لذا این مهم می‌طلبد تا نهادهای فرهنگی در راستای ترویج و ارتقای فرهنگ صلح و سازش کوشا باشند.

رئیس شورای حل اختلاف استان سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه طی هشت‌ماهه سال جاری ۲۳ هزار و ۱۵ پرونده در شورای حل اختلاف استان واردشده است، ابراز داشت: از این تعداد شش هزار پرونده منجر به صلح و سازش شد.

محمدعلی امیری بابیان اینکه ازلحاظ رتبه‌جایگاه صلح و سازش استان سمنان از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: یکی از موانع صلح و سازش افراد در جامعه به‌جای اخلاق‌مداری حقوق مداری است که تبلیغ، ترویج و ارائه مشاوره‌های حقوقی در مساجد و دانشگاه‌ها و هیئت‌های مذهبی می‌تواند در اشاعه فرهنگ صلح و سازش مؤثر باشد.