نخستین پرواز زنجان به کیش از فرودگاه زنجان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرودگاه زنجان با بیان اینکه نخستین پرواز زنجان به مقصد کیش امروز از فرودگاه زنجان با ۷۱ مسافر انجام شد، افزود: برای این پرواز هواپیمای فوکر ۱۰۰ شرکت هواپیمایی کیش ایراختصاص یافته است.

مدیر فرودگاه زنجان گفت: پرواز زنجان به کیش روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته به صورت رفت و برگشت انجام خواهد شد.

قاسمی با اعلام اینکه پرواز زنجان - مشهد اواخر دی‌ماه از سر گرفته می‌شود، گفت: استقبال زنجانی‌ها شرط ادامه پروازهای فرودگاه زنجان خواهد بود.

مدیر فرودگاه زنجان با بیان اینکه سفر به عتبات عالیات و کیش از زنجان و برعکس انجام خواهد شد، تاکید کرد: با برقراری پرواز از زنجان به کیش و برعکس یک پرواز نیز به مشهد اضافه خواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه در هفته ۲ پرواز از زنجان به مشهد و برعکس انجام می‌شود که این میزان سه نوبت یعنی ۶ رفت و ۶ برگشت خواهد شد، گفت: تدوام سفرهای هوایی به کیش و عتبات عالیات نیازمند همکاری مسئولان ذی ربط و استقبال مردم است که می‌تواند در توسعه صنعت توریسم این استان نیز تاثیرگذار باشد.