  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۲۸

حملات جنگنده‌های ترکیه به مواضع پ.ک.ک در شمال اربیل

حملات جنگنده‌های ترکیه به مواضع پ.ک.ک در شمال اربیل

جنگنده های ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان این کشور(پ.ک.ک) در مناطق مرزی شمال اربیل را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ساکنان منطقه «سیدکان» واقع در شمال اربیل گزارش دادند که جنگنده های ترکیه منطقه «خواکرک» واقع در منطقه مرزی مشترک میان عراق و ترکیه و ایران را مورد هدف قرار دادند.

آنها تاکید کردند که حملات هوایی جنگنده های ترکیه حدود یک ساعت به طول انجامید. بر اساس این گزارش حملات هوایی جنگنده های ترکیه مواضع تحت کنترل نیروهای حزب کارگران کردستان این کشور را هدف قرار داد.

چند روز گذشته نیز ستاد مشترک ارتش ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح در عملیات هوایی در شهر «کانی‌ راش» (Kani Rash) واقع در شمال عراق، ۶ عنصر وابسته به پ.ک.ک را کشتند.

کد مطلب 4194758
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها