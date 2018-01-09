به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، ساکنان منطقه «سیدکان» واقع در شمال اربیل گزارش دادند که جنگنده های ترکیه منطقه «خواکرک» واقع در منطقه مرزی مشترک میان عراق و ترکیه و ایران را مورد هدف قرار دادند.

آنها تاکید کردند که حملات هوایی جنگنده های ترکیه حدود یک ساعت به طول انجامید. بر اساس این گزارش حملات هوایی جنگنده های ترکیه مواضع تحت کنترل نیروهای حزب کارگران کردستان این کشور را هدف قرار داد.

چند روز گذشته نیز ستاد مشترک ارتش ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح در عملیات هوایی در شهر «کانی‌ راش» (Kani Rash) واقع در شمال عراق، ۶ عنصر وابسته به پ.ک.ک را کشتند.