بازداشت عناصر داعش در اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مسئولان منطقه آسایش سلیمانیه واقع در اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کردند که در جریان یک عملیات اطلاعاتی که حدود ۱۰۰ روز به طول انجامید دست کم ۸ عضو گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف اقلیم کردستان بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، در میان تروریستهای بازداشت شده چند زن نیز حضور دارند که با فعالیت در شبکه های اجتماعی تلاش می کردند تا تفکرات این تشکیلات تروریستی را منتشر کنند.

در عملیات مذکور برای بازداشت داعشی ها نیروهای امنیتی آسایش نیز حضور داشتند. تروریستهای بازداشت شده اعتراف کردند که برای اجرای عملیات تروریستی و هدف قرار دادن امنیت و ثبات اقلیم کردستان برنامه ریزی می کردند.