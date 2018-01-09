به گزارش خبرنگار مهر، مجوز اجرای مفاد تفاهم نامه برای ساخت تونل خط B بین شهرداری قم و قرارگاه خاتم الانبیا عنوانی بود که لایحه واگذاری ساخت تونل به قرارگاه نام داشت.

طبق این لایحه که شامگاه دوشنبه در شورای اسلامی شهر قم تصویب شد، احداث تونل خط B به طول ۱۵.۲ کیلومتر به قرارگاه واگذار می‌شود و قرار است قرارگاه این تونل را طوری بسازد که با امکان افزایش به ۲۰ کیلومتر را داشته باشد.

علیرضا قاری قرآن، سرپرست سازمان قطار شهری قم با اشاره به اینکه قرارگاه خاتم مشمول ترک تشریفات و ماده ۳۱ است، ابراز داشت: ما فقط احداث تونل را واگذار می‌کنیم و بقیه پروسه احداث شامل ریل‌گذاری و سیگنالینگ به شکل دیگر انجام خواهد شد.

حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه محتوای لایحه به طرح تشریفات برای به‌کارگیری پیمانکار مترو برمی‌گردد افزود: خوب بود دوستان شهرداری لایحه را شفاف‌تر بیان می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه قانون‌گذار ترک تشریفات را برای موارد خاص و مواردی در نظر گرفته که صرفه و صلاح سازمان‌ها باشد خاطرنشان کرد: فرایند مناقصه می‌تواند به این منتهی شود که قیمت تمام شده کار کمتر شود.

انتخابی بدون رقیب

بختیاری افزود: الآن این انتخاب بدون رقیب است و آن‌ها بر اساس فرمول‌های خاص خودشان و بدون در نظر گرفتن فضای رقابت پیشنهاد خودشان را می‌دهند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: نکته بعد چند تکه شدن اجرای پروژه خط B است که ممکن است مزایایی داشته باشد اما مشکلاتی هم دارد. اگر اجرای خط دوم را یکپارچه ببینیم کیفیت کار به نحو مطلوبی بالا خواهد رفت.

محسن محرری٫ رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به اینکه ظرفیت قرارگاه و تجهیزاتی که دارد موجب می‌شود نسبت به سایر پیمانکاران اولویت داشته باشد افزود: قرارداد با قرارگاه موجب می‌شود از نظر زمانی جلو باشیم.

وی معتقد است ظرفیتی که برای ترک تشریفات در شورای اقتصاد در آینده وجود دارد برای فاینانس هم به ما کمک خواهد کرد.

هر چند برخی از اعضا از لزوم مطرح شدن این لایحه دوباره در جلسه کمیسیون صحبت می‌کردند اما در نهایت لایحه تصویب شد.