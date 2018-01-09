به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان‌نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت برای حمایت از ساخت مترو اظهار کرد: در حال حاضر تنها دو منبع مالی فاینانس و اوراق مشارکت برای قطار شهری تحقق پذیر است.

وی با اشاره به اینکه در مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری شده که در سال ۹۷ دولت با اوراق مشارکت در شهرها موافقت نکند، افزود: برای فاینانس هم راه بسیار طولانی در پیش داریم.

شهردار قم افزود: در پایان سال ۹۷ فاز اول قطار شهری باید راه‌اندازی شود و هیچ شک و شبهه‌ای نیست چرا که اگر این اتفاق نیفتد در شورای فنی دچار مشکل می‌شویم.

کسری بودجه داریم

وی با اشاره به کاهش بودجه سازمان قطار شهری شهرداری قم در بودجه ۹۷ ابراز کرد: دولت بودجه ۲۶ میلیاردی برای سال آینده قطار شهری قم گذشته و بنابراین قطعاً کسری بودجه داریم.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه چندان موافق استفاده از اوراق مشارکت نیست افزود: با این حال تا زمانی که فاینانس به نتیجه برسد مجبوریم از اوراق مشارکت استفاده کنیم.

انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای متروی قم

در این جلسه با رأی اعضای شورای اسلامی شهر قم، انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای هزینه در خطوط مترو تصویب شد.

مجید اخوان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در این باره گفت: با توجه به محدودیت منابع ناگزیر هستیم برای تأمین منابع قطار شهری از اوراق مشارکت استفاده کنیم.

نحوه بازپرداخت مورد توجه قرار گیرد

این عضو شورای اسلامی شهر قم افزود: در عین حال باید ابعاد مدیریتی اوراق مشارکت باید بیشتری مورد دقت قرار بگیرد و مشخص باشد که در کجا قرار است هزینه شده و نیمی از آن که سهم شهرداری است چگونه بازپرداخت می‌شود.

حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، عضو دیگر شورای اسلامی شهر قم هم با بیان اینکه در حال حاضر سهل الوصول‌ترین نقدینگی برای قطار شهری اوراق مشارکت است ابراز داشت: اینکه مترو به این اعتبارات نیاز دارد بسیار روشن است اما برای بازپرداخت هم باید فکر کنیم چرا که بازپرداخت نیمی از آن به عهده شهرداری است و باید برای این موضوع پول نقد هم بپردازیم.