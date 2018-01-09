به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درکنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهارداشت: هاشمی به لحاظ سیاسی، سیاست‌ورزی را مبتنی بر مردم می دانست، به انتخابات باور داشت و همواره درباره انتخابات آزاد صحبت می کرد؛ هاشمی علی رغم اینکه در مهم ترین مسئولیت هایی که مورد نقد مردم قرار می گرفت، همواره خود را در معرض رای مردم قرار می داد.

وی افزود: در انتخابات سال ۹۲ آمد و ناباورانه رد صلاحیت شد؛ فکر می شد که صحنه را ترک کند، اما هاشمی قهر نکرد و برای همان انتخابات برنامه ریزی کرد و رئیس جمهور درست کرد.

جهانگیری ادامه داد: من حداقل سه مرتبه در سال ۹۵ با هاشمی صحبت کردم، هاشمی اصرار می کرد که روحانی باید در انتخابات کاندیدا شود.

وی تصریح کرد: هاشمی تا آخرین لحظات از ستون های اصلی انقلاب دفاع کرد. هاشمی شناسنامه و سند هویت نظام و انقلاب ماست. نمی توان وی را نادیده گرفت.

جهانگیری گفت: کسی هاشمی را ناامید ندید. هاشمی امروز را خوب می فهمید و برای آینده برنامه داشت. هاشمی حضور در میانه میدان داشت. امروز ایران بیش از گذشته به مشی هاشمی نیاز دارد؛ مشی ای که به اعتدال فکر می کند. از هیچ تهمتی هراس نداشت.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه نام هاشمی همواره در بین فعال ترین روحانیون، انقلابیون و مدیران برجسته انقلاب اسلامی همواره شاخص ترین نام است، گفت: هیچ صحنه ای از انقلاب، تشکیل جمهوری اسلامی، دفاع مقدس، سازندگی، اصلاحات و اعتدال نیست که هاشمی رفسنجانی در میانه آن نباشد. این وسعت میدان حضور از سویی قدرت شناخت و تجزیه تحلیل مسائل و از سویی به او قدرت تفکر چند بعدی و مدیریتی همه جانبه داده بود.

وی افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی به لحاظ معرفتی عالمی روشن بین بود. قرآن در کانون فهم دینی او قرار داشت و هیچگاه از آموختن و تدبر در مفاهیم دینی غافل نبود.

جهانگیری با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی ایران را عمیقا می شناخت، خاطرنشان کرد: او همواره در اندیشه توسعه ایران بود و الگوی خود را نیز امیرکبیر قرار داده بود و در زمان قبل از انقلاب کتاب امیرکبیر و مبارزه با استکبار را نوشت. ارتباطات و مطالعات آیت الله هاشمی رفسنجانی به گونه ای بود که تمام ایران را می شناخت و به جزئیات فرهنگ ایران آشنایی داشت.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مرحوم هاشمی رفسنجانی از لحاظ سیاسی یک آرمانگرای واقع بین بود و از ابتدا تا انتهای زندگی فردی آرمانگرا بود و آرمان های بزرگی برای ایران تصور کرده بود و به واقع یک انقلابی جامع نگر بود.

وی تاکید کرد: هاشمی استراتژیست توسعه گرا بود. هاشمی در ایجاد انقلاب تا ایجاد مجلس و دولت و پیشبرد جنگ تاثیرگذار بود. وقتی در مجلس بود، مجلس در راس امور قرار گرفت. وقتی در دولت حضور پیدا کرد، روند توسعه کشور شتاب بیشتری گرفت.

جهانگیری با بیان اینکه هاشمی مسائل منطقه را به نحو احسن حل کرد گفت: ما در دوران ریاست جمهوری هاشمی بهترین روابط را با کشورهای عربی منطقه داشتیم. هاشمی با تدبیری که داشت کنفرانس اسلامی را برگزار کرد.

وی درباره نگاه هاشمی به اقتصاد گفت: هاشمی می گفت که هم باید به مناطق محروم و روستاها رسید و هم کارهای بزرگ در کشور انجام داد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مشکلات جاری کشور گفت: زمان، زمان آمدن به صحنه است. بسیاری از اعتراضات اخیر مطالباتی است که در سال های گذشته روی هم انباشت شده که امروز سر باز کرده است. طبیعی است که در این شرایط دشمنان نظام اسلامی سواستفاده می کنند.

وی تصریح کرد: این بدترین حرف است که گفته می شود فلان کشور عربی در ایران آشوب به پا کرد. این ها کوچک تر از آن هستند کا بخواهند در بخشی از ایران دخالت کنند. ملت ایران در این منطقه تمدن ساز است؛ آیا آن ها می خواهند در ایران دخالت کنند؟ این ها نمی توانند در منطقه دخالت کنند. ایران امروز یکه تاز منطقه است.

جهانگیری اظهار کرد: آمریکایی ها همیشه با ایرانی ها مخالف بودند. این ها در تحریم یک ایرانی خارج از کشور به اتهام اینکه شناسنامه ایرانی داشت، نمی گذاشتند که حساب بانکی داشته باشد. رییس جمهور آمریکا که بردن نام خلیج فارس برایش سنگین است حالا دلسوز ملت ایران شده است؟

وی افزود: صداوسیما باید در روش خود تغییر بدهد. صداوسیما نباید در انحصار یک گروه تندرو قرار بگیرد. علی رغم اینکه دوستان به من می گفتند صحبت نکنم، من گفتم می خواهم با مردم صحبت کنم. این ها(صداوسیما) آمادگی نداشتند و بهانه مشکلات فنی را می آوردند. صداوسیما باید در اختیار همه گروه ها حتی گروه های معترض باشد.

جهانگیری ادامه داد: می دانیم که مردم با مشکلات معیشتی رو به رو هستند. ایران مسیر توسعه را دارد به خوبی طی می کند. به ما می گویند که شما می گویید شاخص های اقتصادی خوب است اما مردم حس نمی کنند؛ درست است اما یک اقتصادی را به ته دره برده اید؛ ما هنر کرده ایم این اقتصاد را ده پله بالا آورده ایم اما هنوز در دره قرار دارد.