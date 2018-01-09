۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند؛

عربستان به دنبال خرید سامانه گنبد آهنین از اسرائیل است

بعد از اعلام علاقمندی عربستان برای خرید تجهیزات نظامی اسرائیلی به وسیله رسانه های اروپایی، رسانه های رژیم صهیونیستی از تلاش عربستان برای خرید سامانه گنبد آهنین از اسرائیل خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جروزالم پست»، عربستان تلاش کرده تا برای مقابله با موشک هایی که از سوی یمن شلیک می شود، سامانه «گنبد آهنین» را از رژیم صهیونیستی خریداری کند.

پایگاه قدس آنلاین هم به نقل از کانال ۱۰ اسرائیل گزارش داده است که عربستان از طریق کانال های غیر مستقیم علاقه مندی خود برای خرید سامانه گنبد آهنین از اسرائیل را اعلام کرده است.

پیشتر هم روزنامه ای سویسی در اوایل ژانویه به نقل از یک تاجر سلاح اروپایی در ریاض گفته بود که عربستانی ها مسأله خرید سلاح از اسرائیل را مورد بررسی قرار می دهند و از تجهیزات نظامی تولید رژیم صهیونیستی در ابوظبی بازدید کرده اند.

با وجود اینکه ریاض روابط دیپلماتیک آشکاری با تل آویو ندارد اما این نشریه سویسی در گزارش خود عنوان کرده بود که همکاری اطلاعاتی اسرائیل و عربستان پیشرفت قابل توجه ای داشته است.

    • ایرانی IR ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
      جنگ یمن را آمریکا می خواهد ادامه بدهد تا باعث نزدیکی عربستان (الگوی کشورهای عربی) به اسرائیل شود. در آخر نیز خواهیم دید که عربستان رژیم صهیونیستی را به رسیمت خواهد شناخت

