شرکت های ترکیه ای ۱۸ میلیون یورو در قزوین سرمایه گذاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یک هیئت سرمایه گذار ترکیه ای روز سه شنبه با علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین درخصوص فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی در زمینه تولید ام دی اف و پارکت در استان قزوین گفتگو کردند.

علی پرزحمت در این دیدار با اشاره به جایگاه استان قزوین به عنوان یکی از شهرهای مهم صنعتی در کشور گفت: موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، وجود زیرساختهای مناسب صنعتی، دستیابی آسان به شاهراههای کشور، نزدیکی به بازار پایتخت از مزیت های اصلی استان در جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه تولیدات صنعتی است.

وی در خصوص نحوه آغاز فعالیت سرمایه گذار ترکیه ای اظهارداشت: شرکت ترکیه ای در فاز اول در استان قزوین مبلغ ۱۸ میلیون یورو سرمایه گذاری خواهد کرد که صد در صد این سرمایه گذاری خارجی خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در ادامه گفت: این شرکت در فاز اول زمینه اشتغالزایی ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از جوانان استان را فراهم خواهد کرد و در صورت انجام فازهای بعدی تا ۴۰۰ نفر اشتغال قابل پیش بینی است.

در این دیدار مجوز تاسیس شرکت ترکیه ای صنایع چوبی و بازرگانی امضاء و صادر شد.

همچنین مقرر شد این سرمایه‌گذار ضمن رعایت شرایط و نحوه اجرای طرح مورد نظر در استان قزوین و بعد از أخذ مجوزهای لازم از سازمان توسعه تجارت، فعالیت خود را در این استان آغاز کند که طبق پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی این شرکت کار تولیدی خود را در شهرک کاسپین قزوین آغاز خواهد کرد.

.