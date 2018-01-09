گابریل: در نبود آمریکا، ایران و روسیه خلاء قدرت سوریه را پر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با «اشپیگل» گفت: در گذشته، ما میتوانستیم به فرانسه، انگلیس و به ویژه آمریکاییها تکیه کنیم تا بتوانیم منافع خود را در سطح جهان تامین کنیم. ما همواره از آمریکا به دلیل ایفای نقش پلیس جهانی انتقاد کردهایم حال آنکه این کشور شایسته ایفای چنین نقشی بود. اما اکنون میبینیم که عقبنشینی آمریکا چه عواقبی دارد. در سیاست بینالملل، جایی برای خلاء وجود ندارد. اگر آمریکا عرصه را خالی کند، بقیه قدرتها بلافاصله (برای پر کردن جای خالی) پیشقدم میشوند. در مورد سوریه، این جای خالی با روسیه وایران پر شد و درعرصه تجارت هم، شاهد حضور چین هستیم. به اینترتیب، دیگر توفیقی در تامین اهداف و منافع خود نخواهیم داشت.
وی درباره ناآرامیهای اخیر ایران گفت: اعتراضات در ایران به وسیله گروههای مختلف هدایت شده حالآنکه در این مورد با فقدان رهبری و دستور کار سیاسی مواجه هستیم. البته روشن است که دلایل اقتصادی و سیاسی برای این نارضایتیها وجود دارد.
گابریل ادامه داد: بارها به مقامات ایران گفتهایم که بهبود اقتصادی این کشور نهایتاً مستلزم همکاریهای اقتصادی در سطح جهانی است.
وی مدعی شد: پیش شرط این نوع همکاری فقط این نیست که ایران از توسعه تسلیحات هستهای خودداری کند (!) بلکه نقش این کشور در منطقه هم باید صلحآمیزتر شود. ما پیشنهاد مذاکره پیرامون این مسائل را دادهایم.
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