حرکت موسسه اعتباری نور در چارچوب اهداف نظام بانکی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چند وقتی است که سپرده گذاران با توجه و دقت خود در سپرده گذاری، درس عبرتی از کسانی گرفته‌اند که روزهای متمادی برای گرفتن اصل پول و نه سودهای موهومی که موسسات مالی غیرمجاز ارایه می‌دادند، جلوی بانک مرکزی و نهادهای تاثیرگذار حکومتی تجمع می‌کردند و می‌کنند.

مهم‌ترین سوالی که برای سپرده گذاران مطرح است مجوز دار بودن این موسسات است. موسسه اعتباری نور به عنوان موسسه مجاز و مورد تائید بانک مرکزی با توجه به تنوع خدماتی که ارائه می‌دهد، جای خود را به خوبی در بین مشتریان حفظ و ارتقا داده است.

دکتر بابک افشار نیازی عضو هیات علمی و استاد اقتصاد کلان دانشگاه معتقد است که: «موسسه اعتباری نور یکی از مؤسسات مالی است که در کنار بانک‌ها در بازار مالی کشور در حال فعالیت است، این در حالی است که مؤسسات مالی غیرمجاز که با پرداخت سودهای نامتعارف نظم بازار مالی کشور را خدشه‌دار کرده بودند اما موسسه نور توانست در این بین جایگاه درخور توجهی را به خود اختصاص دهد.»

وی ادامه داد: «موسسه نور نه تنها مشکلی برای سپرده گذاران و بانک مرکزی به وجود نیاورد بلکه با تجمیع سه تعاونی اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه شامل تعاونی‌های اعتباری کارسازان آینده، پیشگامان کویریزد و صندوق قرض‌الحسنه ریحانه گستر مشیز استان کرمان شکل گرفت و با اخذ مجوز از بانک مرکزی نقش مؤثری در حفظ منافع سپرده‌گذاران این نهادهای مالی و نظم بازار غیر متشکل پولی داشته است.»

عضو هیات علمی و استاد اقتصاد کلان دانشگاه در پایان در خصوص عملکرد موسسه گفت: «موسسه، همواره ضوابط را رعایت کرده و در چارچوب اهداف نظام بانکی در حال حرکت است و اکنون مسیر را به گونه ای پیش برده است که به عنوان یک موسسه شناخته شده، در حال طی راه است؛ شاید حتی بتوان انتظار داشت که با رعایت ضوابط، در آینده این موسسه به یک بانک موفق هم تبدیل شود.»