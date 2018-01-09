به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره شمالی مشکلات فنی خط تماس نظامی با کره جنوبی را رفع کرده و ارتباط از طریق این خط تماس، از فردا چهارشنبه میسر خواهد بود.

به گفته معاونت وزارت آشتی کره جنوبی، همسایه شمالی پیش از ظهر امروز به وقت محلی، خبر بازگشایی این خط تماس را اعلام کرده است.

گفتنی است ۲ کره برای نخستین بار طی ۲ سال گذشته، امروز با یکدیگر مذاکراتی پیرامون شرکت ورزشکاران کره شمالی در المپیک زمستانی داشتند که قرار است ماه میلادی آینده (فوریه) در کره جنوبی برگزار شود.

انتظار می‌رود این مذاکره باب گفتگو پیرامون مسائل مورد مناقشه ۲ کشور را باز کند.