بهترین زمان رزرو ارزان هتل برای نوروز

به گزارش روابط عمومی ایران هتل آنلاین، تجربه ۱۲ ساله شرکت آی هو در امر رزرو هتل در کیش، مشهد، تهران، یزد و ... اثبات کرده است که با توجه به ازدحام و ترافیک بسیار بالای رزرو هتل در روزهای انتهایی زمستان و نزدیک به عید، هتل ها در پیک کاری قرار گرفته و عموما بالاترین نرخ خود در طول سال را خواهند داشت بنابراین بهترین پیشنهاد برای کسانی که در حال برنامه ریزی برای یک سفر نوروزی هستند آن است که از اواخر دی ماه رزرو خود را انجام دهند.

مشکل دیگری که رزرو دیر هنگام هتل به دنبال دارد کاهش احتمال برخورداری از هتل مناسب و اتاق مورد نظر میهمانان است. مخصوصا در شهرهایی همچون شیراز که در ایام عید بیشترین آمار گردشگر را در طول سال به خود می‌بیند رزرو هتل در شیراز در روزهای انتهایی زمستان و نزدیک به عید به شدت مشکل بوده و بعضا مسافران مجبور به پرداخت هزینه های بالا برای اتاق‌های بی‌کیفیت و هتل‌هایی با امتیاز پایین‌تر شوند.

پیشنهاد ایران هتل آنلاین برای کسانی که به دنبال یک سفر اقتصادی و ارزان قیمت در نوروز می باشند انتخاب مقاصدی همچون شهر دیدنی تبریز و تهران و تهرانگردی بوده که بهترین و کم ترافیک ترین روزهای آن را در نوروز می‌توان شاهد بود.

همچنین مسافرین نوروزی شهر مشهد نیز برای رزرو ارزان قیمت هتل و سفر اقتصادی به این شهر می توانند برای هفته دوم عید جهت سفر به مشهد برنامه ریزی کنند.

وب سایت ایران هتل از هم اینک نرخ های نوروزی را با تخفیف های بسیار بالا و خدمات رایگان برای رزرو هتل در بسیاری از شهرهای ایران در اختیار مسافران نوروزی قرار داده و برای رزرو هتل در اصفهان، یزد، تهران، کیش، قشم و سایر شهرهای ایران می توانید از هم اکنون اقدام نمایید.