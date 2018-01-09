ذخایر طلای روسیه و چین سلطه اقتصادی آمریکا را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، شرکت فلزات گرانبها «بولین استار» سنگاپور اعلام کرد که ترکیب ذخایر طلا روسیه و چین می تواند به عنوان بخشی از راهبرد عقب راندن تسلط دلار در تجارت بین الملل باشد.

مدتی است روسیه و چین با تغییر سیاست خود به ذخیره کردن طلا روی آورده اند تا در آینده از ارزهای خود بوسیله آن پشتیبانی کنند و تسلط دلار آمریکا که دیگر با طلا حمایت نمی شود را پایین بکشند.

اکنون روسیه و چین روی هم رفته ۳ هزار و ۶۷۰ تن ذخایر طلا دارند. هر کدام از این کشورها ۱۰ سال پیش ، کمتر از ۴۰۰ تن طلا در اختیار داشتند.

نکته جالب آن است که روسیه و چین بصورت علنی از ذخایر طلا به عنوان دارایی مالی استراتژیک نام می برند و نکته محرمانه ای را در این مورد ندارند. در حالیکه آمریکا نقطه مقابل است و مرتب نقش راهبردی طلا را دست کم می گیرد.

طلا برای روسیه و چین تنها دارایی مالی استراتژیک است که با آن می توانند در برابر دلار استقلال داشته باشند. همچنین به گفته کارشناسان «بولین استار» احتمال دارد ذخایر طلای دو کشور فراتر از آمار ذخایر طلای رسمی این دو کشور باشد و در صورتیکه چین و روسیه طلای خود را باهم یکی کنند، قادر خواهند بود تا تسلط و موقعیت اقتصاد آمریکا را در جهان پایین بکشند.