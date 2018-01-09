سروزیر ایالت «بلوچستان» پاکستان از سمت خود استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس نیوز، «نواب ثنا الله زهری» سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان به پیشنهاد «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان از سمت خود استعفا کرد.

لازم به ذکر است که تعدادی از نمایندگان پاکستان با جمع آوری امضاء، جنبش عدم اعتماد را علیه نواب ثناءالله به راه انداخته و وی را مجبور کرده بودند که امروز در پارلمان حاضر شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است پس از برگزاری جلسه مشورتی میان نخست وزیر پاکستان و سر وزیر ایالت پنجاب، عباسی به ثناالله زهری پیشنهاد استعفا داده است.

نخست وزیر پاکستان دراین خصوص به وی گفته است که وقتی نمایندگان پارلمان اعلام عدم اطمینان کرده‌اند بهتر است پیش از شرکت در جلسه استعفا کند؛ استعفا دادن بهتر از برکنار شدن توسط آراء نمایندگان پارلمان است.