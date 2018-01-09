تورم در ونزوئلا به ۲۶۱۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تحلیل ها نشان می دهد که قیمت ها در ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲ هزار و ۶۱۶ درصد جهش داشته اند و بار دیگر ونزوئلا عنوان بالاترین نرخ تورم در جهان را به خود اختصاص داد. میلیون ها نفر در دوران بحران شدید اقتصادی ونزوئلا از فقدان مواد غذایی و دارو رنج می برند.

بررسی ها حکایت از آن دارد که نرخ تورم این کشور فقط در ماه دسامبر سال گذشته میلادی ۸۵ درصد بوده است. البته بانک مرکزی ونزوئلا به مدت ۲ سال است که آماری را درباره تولید ناخالص داخلی و تورم این کشور ارائه نمی دهد و در سال ۲۰۱۷ میلادی عرضه پول در ونزوئلا بیش از یکهزار درصد رشد پیدا کرد.

تورم ماه دسامبر 2017 در ونزوئلا به تنهایی بیشتر از کل تورم منطقه آمریکای لاتین در یکسال بود. از سویی حداقل دستمزدها از اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی در ونزوئلا ۴۰ درصد بیشتر شده، اما می توان گفت که این مقدار افزایش با توجه به بازار سیاه ارز این کشور که فقط در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی تقریبا ارزش بولیوار در مقابل دلار ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد، رقمی معادل ماهانه کمی بیشتر از ۲ دلار است.