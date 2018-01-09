عوامل اصلی فتنه در استان کرمان شناسایی و دستگیر شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در نشست با روسا و دادستان های حوزه های قضائی استان کرمان اظهار داشت: هوشیاری و بصیرت و دشمن شناسی ملت شریف ایران فتنه و توطئه را به شکستی مفتضحانه کشاند.

وی اظهار داشت: مردم به رغم مشکلاتی که در عرصه های مختلف دارند و در تنگناهایی به سر می برند نه تنها فتنه را همراهی نکردند، بلکه میثاق و پشتیبانی از ولایت امر مسلمین مقام معظم رهبری و وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی، خون شهدا و راه امام خمینی (ره) اعلام داشتند.

موحد بیان کرد: کشور ظرف چند روز گذشته یک فتنه و وقایع تلخی را تجربه کرد و ملت ایران یکبار دیگر هوشمندانه فتنه را پشت سر گذاشت.

وی گفت: در فتنه اخیر عده ای به صورت سازماندهی شده و هدایت شده و برخی از روی غفلت در بستر مطالبات مردمی حضور یافتند و دست به اغتشاش و آسیب زدند.

موحد ادامه داد: هدف این تحریکات مقدس ترین ارزش های دینی _ سیاسی و ملی ملت شریف ایران بود و هنجارشکنی و ساختارشکنی را شیوه خود قرار دادند و شعارهایی نظیر نه اسلام، نه قرآن، نه غزه نه لبنان سر دادند و حسینه ها که قران و مفاتیح در آن بود به آتش کشیدند، اموال عمومی را تخریب و به آتش کشیدند، انسان های بی گناه را کشتند و پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران را به آتش کشیدند.

وی تصریح کرد: کارکنان قضائی سراسر استان، علی الخصوص دادستان ها در کنار نیروهای انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در کوتاه ترین زمان ممکن با تدبیر و هوشمندانه بر اوضاع استان مسلط شدند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با هوشیاری دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی عوامل اصلی فتنه اخیر در استان کرمان که در شبکه های مجازی نیز فعال بودند، شناسایی و دستگیر شده اند.

موحد با اشاره به اینکه کرمان یکی از بهترین استان ها از لحاظ عملکرد در حوادث اخیر بود، عنوان کرد: اقدامات انجام شده موجب تنگ شدن عرصه بر فتنه گران شد و اجازه هر گونه تحرکی را از آنها سلب کرد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان تاکید کرد: یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که پایان این آشوب ها و اقدامات مخرب پایان فتنه و توطئه نیست.

وی با بیان اینکه راهبرد جدید معاندان به نظام ضربه به اتحاد و یکدلی و بهره برداری از نارضایتی های عمومی است، گفت: امروز بیش از گذشته دشمنان این ملت دست به دست یکدیگر داده و با بکارگیری تمام ابزارها و امکانات و توان لجستیکی خود و تعریف راهبردهای جدید و کنار گذاردن تمام اختلاف های خود مقابله با ملت ایران در اولویت کار خود قرار دادند و مترصد فرصت هستند.

مقام عالی قوه قضائیه در استان کرمان اظهار داشت: ضرورت دارد مدیران قضائی در حوزه ماموریتی خود با تسلط و اشرف بر اوضاع و کنترل هوشمندانه، تحرکات را دنبال کنند و یقینا اقدامات بهنگام و پیشگیرانه فرصت تحریکات موذیانه را از دشمن خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اعتماد عمومی سرمایه اصلی انقلاب و نظام است و در آسیب دیدن این اعتماد و تنگناها و تضییقاتی که امروز مبتلابه مردم است همه ذی سهم اند.

موحد هشدار داد: فرافکنی، پاس دادن مردم و مشکلاتشان به یکدیگر عین بی تدبیری است همه مدیرانی که بر کشتی این نظام نشسته اند در هر جایگاهی باید مسئولیت خود را بپذیرند زیرا مردم تفکیک نمی کنند و همه را در مشکلاتشان دخیل می دانند.

وی گفت: مشکلاتی نظیر فساد، بیکاری و دشواری های اقتصادی مردم را رنج می دهد و باید با خدمت سریع و به موقع به مردم به مقابله با دشمنان این ملت رفت و در وضعیت کنونی فرصت غفلت و آزمون و خطا نداریم، دشمنان در کمین نشسته اند و باید بیدار باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: دستگاه قضائی کشور در ابعاد مختلف در حال توسعه است که یک بعدش توسعه چشمگیر استفاده از فناوری های جدید و ابزار و وسایل نوین ارتباطی است.

موحد گفت: بعد دیگر تحولات قوانین قضائی است که این مقررات مستمراً اصلاح یا قوانین قضائی جدید متناسب با نیاز های جامعه به تصویب می رسد.

وی گفت: واقعیت این است که بدنه دستگاه قضائی بنا به دلایل مختلفی به سختی و سنگینی در مسیر این تحولات حرکت می‌کند و همگام نیست و چابکی لازم را ندارد.

وی گفت: انتظار می رود در سطوح مختلف مدیریتی، کارکنان قضائی و اداری پیشگام در تحول و نوآوری باشند و همواره به دنبال ابتکارات راه گشا باشند.

موحد اظهار داشت: انتظارات از قوه قضائیه خیلی زیاد است و این توقعات در حال افزیش است و تعداد مراجعات و توقع ارائه خدمات قضائی بطور چشمگیری در حال افزایش است. در حالی که امکانات و منابع با انتظارات و خدمات قضائی مورد مطالبه جامعه تناسب نداشته و ندارد.

وی بیان کرد: بنظر می رسد این تناسب به سادگی در کوتاه مدت دست نایافتنی باشد حداقل اراده ای در این جهت دیده نمی شود. در چنین وضعیتی وجود یک مدیریت منسجم و کارآمد می تواند به ترمیم کاستی ها تا حدود زیاد کمک کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: فعال سازی همه ظرفیت های منابع موجود و بهره گیری از آنها برای افزایش کمی، کیفی و بهنگام خدمات قضائی در چارچوب یک برنامه جامع و مدون ضرورت دارد.

موحد با اشاره به نقش فوق العاده انسجام مدیریتی گفت: ابلاغ الکترونیکی و کاهش پروند های مسن یک بخش از یک برنامه یا یک ضرورت در دستگاه قضائی است و حل این مشکل یک هماهنگی مدیریتی نیاز دارد. مدیریت یکپارچه برای رسیدن به این هدف نیاز است.